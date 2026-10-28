Rukometaši započinju kvalifikacije za EHF EURO 2028. utakmicom protiv Litve!

Kvalifikacije otvaraju utakmicom protiv Litve koja se igra na splitskim Gripama u srijedu, 4. studenoga od 17 sati, uz prijenos na kanalu RTL2 i platformi Voyo.

Navijači u Splitu, gledatelji RTL-a i korisnici platforme Voyo imat će priliku uživo uživati u majstorijama Ivana Martinovića, Zvonimira Srne, Filipa Glavaša, Dominika Kuzmanovića i drugih, a sigurno će pred domaćom publikom poseban motiv imati Splićani Marin Šipić i Mateo Maraš.

Hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson objavio je popis od 19 igrača za ove kvalifikacijske oglede. U odnosu na posljednje okupljanje, na popisu nema jedino Luke Lovre Klarice, koji susrete propušta zbog problema s leđima. Pozvani igrači su: Dominik Kuzmanović (SC Magdeburg), Matej Mandić (SC Magdeburg), Matija Špikić (ThSV Eisenach), David Mandić (MT Melsungen), Marin Jelinić (OTP Bank – Pick Szeged), Zvonimir Srna (Montpellier Handball), Leon Ljevar (RK Vardar 1961), Tin Lučin (RK Nexe), Luka Cindrić (One Veszprem KC), Ivan Martinović (One Veszprem HC), Mateo Maraš (PSG Handball), Matko Moslavac (RK Nexe), Mario Šoštarić (OTP Bank – Pick Szeged), Filip Glavaš (RK Zagreb), Marin Šipić (HC Kriens – Luzern), Zlatko Raužan (RK Zagreb), Veron Načinović (THW Kiel), Marko Mamić (RK Zagreb), Leon Šušnja (Orlen Wisla Plock).