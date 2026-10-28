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Vrijeme je za rukomet

Rukometaši započinju kvalifikacije za EHF EURO 2028. utakmicom protiv Litve!

Sraz hrvatskih rukometaša s Litvancima pratite na RTL2 i platformi Voyo u srijedu, 4. studenoga od 17 sati!

RTL.hr
28.10.2026 13:04

Najbolji hrvatski rukometaši okupljaju se ususret novom kvalifikacijskom ciklusu za Europsko prvenstvo 2028. godine.

Kvalifikacije otvaraju utakmicom protiv Litve koja se igra na splitskim Gripama u srijedu, 4. studenoga od 17 sati, uz prijenos na kanalu RTL2 i platformi Voyo.

Rukomet, kvalifikacije za EHF EURO 2028
Rukomet, kvalifikacije za EHF EURO 2028 FOTO: HRS - Jozo Čabraja - kolektiffimages

Navijači u Splitu, gledatelji RTL-a i korisnici platforme Voyo imat će priliku uživo uživati u majstorijama Ivana Martinovića, Zvonimira Srne, Filipa Glavaša, Dominika Kuzmanovića i drugih, a sigurno će pred domaćom publikom poseban motiv imati Splićani Marin Šipić i Mateo Maraš.

Hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson objavio je popis od 19 igrača za ove kvalifikacijske oglede. U odnosu na posljednje okupljanje, na popisu nema jedino Luke Lovre Klarice, koji susrete propušta zbog problema s leđima. Pozvani igrači su: Dominik Kuzmanović (SC Magdeburg), Matej Mandić (SC Magdeburg), Matija Špikić (ThSV Eisenach), David Mandić (MT Melsungen), Marin Jelinić (OTP Bank – Pick Szeged), Zvonimir Srna (Montpellier Handball), Leon Ljevar (RK Vardar 1961), Tin Lučin (RK Nexe), Luka Cindrić (One Veszprem KC), Ivan Martinović (One Veszprem HC), Mateo Maraš (PSG Handball), Matko Moslavac (RK Nexe), Mario Šoštarić (OTP Bank – Pick Szeged), Filip Glavaš (RK Zagreb), Marin Šipić (HC Kriens – Luzern), Zlatko Raužan (RK Zagreb), Veron Načinović (THW Kiel), Marko Mamić (RK Zagreb), Leon Šušnja (Orlen Wisla Plock).

Rukomet, kvalifikacije za EHF EURO 2028
Rukomet, kvalifikacije za EHF EURO 2028 FOTO: HRS - Jozo Čabraja - kolektiffimages

Podsjetimo, u kvalifikacijskoj skupini s našom reprezentacijom još se nalaze Finska i Nizozemska.

Sraz hrvatskih rukometaša s Litvancima pratite na RTL2 i platformi Voyo u srijedu, 4. studenoga od 17 sati!

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Vrijeme je za rukomet

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