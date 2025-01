Rukometna borba za polufinale od 18 sati na RTL-u: 'Pred nama je prvo četvrtfinale u SP-u nakon dugih osam godina'

Filipove želje dijeli i reporterka Maja Oštro Flis, ali i više od 15 tisuća navijača u Areni Zagreb. "Arena je još jednom rasprodana, tako da me to veseli, sigurno će više od 15 tisuća navijala biti dodatan vjetar u leđa reprezentaciji. I neka. Navijači, brojna publika, izvrsna atmosfera, to je ono što, između ostalog, krasi i ovo prvenstvo", zaključila je Maja.

