Život na vagi

Nena i Marija u podcastu 'Spill The Tea': Otkrile sve o taktici, suzama, novcu i životu poslije showa Gledaj
Dominik u 'Spill The Tea' otkrio planove nakon pobjede: 'Odgojiti dobru djecu i jednog dana, ako bude Božja volja, otići u raj' Gledaj
Zvonimir za RTL.hr o ogromnoj promjeni i pohvalama koje stižu sa svih strana: 'Ljudi me zaustavljaju na cesti' Gledaj
GallaSandalla za RTL.hr o transformaciji svojih cimera: 'Najviše sam ponosan na Domagoja' Gledaj
Josipa za RTL.hr o 'Životu na vagi' i svojoj transformaciji: 'Život mi se totalno preokrenuo' Gledaj
Marija za RTL.hr otkrila što će učiniti s novčanom nagradom: 'Moram se malo obnoviti' Gledaj
Antonija Blaće u studiju 'Života na vagi' najavila novi projekt: Pozvala na scenu i glavnog protagonista - Luku Veljkovića Gledaj
Domagoj nakon 'Života na vagi' za RTL.hr priznaje: 'Neki me čak nisu ni prepoznali' Gledaj
Mirna za RTL.hr otkrila da je preponosna na Mare, ali i što misli o Dominikovoj pobjedi Gledaj
Ante iz 'Života na vagi' otkrio kako mu je sada s problematičnim leđima: 'Preporodio sam se' Gledaj
Trener Edo za RTL.hr o pobjedniku i rezultatima: 'To što radimo je nesvakidašnje' Gledaj
Ante nakon 'Života na vagi' za RTL.hr: 'Dočekali su me sa soparnikom, a ja sam smio pojesti samo jedan komadić!' Gledaj
Pobjednik 'Života na vagi' Dominik otkrio na što će potrošiti 20.000 eura: 'Vrlo jednostavno...' Gledaj
Nena nakon 'Života na vagi' za RTL.hr otkriva: 'Kad se pogledam u ogledalo, kažem - vidi što sam napravila!' Gledaj
EKSKLUZIVNO Mare nakon 'Života na vagi' za RTL.hr: 'Ponosna sam na sebe. Super je to što me cijela Hrvatska voli' Gledaj
Dominik je pobjednik 'Života na vagi' Gledaj
Neni je pobjeda izmakla za svega 0,5 posto! Gledaj
Dominik nakon 'Života na vagi' ekskluzivno za RTL.hr: 'Najviše sam plakao u Edinom zagrljaju!' Gledaj
Nena na vagi Gledaj
Domagoj na vagi Gledaj