Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Nena
Nena
Domagoj
Domagoj
Zoran
Zoran
Ana
Ana
Ivan
Ivan
Snežana
Snežana
Katarina
Katarina
Ante
Ante
Ivica
Ivica
Antonija
Antonija
Josipa
Josipa
Dubravko
Dubravko
Zvonimir
Zvonimir
Tamara
Tamara
Marija
Marija
Ivana
Ivana
Ema
Ema
Dominik
Dominik
Život na vagi
O showu Mirna i Edo
Extra video
Novosti
Sezona 8
Sezona 9
44:35
Nena i Marija u podcastu 'Spill The Tea': Otkrile sve o taktici, suzama, novcu i životu poslije showa
Nena i Marija u podcastu 'Spill The Tea': Otkrile sve o taktici, suzama, novcu i životu poslije showa Gledaj
37:05
Dominik u 'Spill The Tea' otkrio planove nakon pobjede: 'Odgojiti dobru djecu i jednog dana, ako bude Božja volja, otići u raj'
Dominik u 'Spill The Tea' otkrio planove nakon pobjede: 'Odgojiti dobru djecu i jednog dana, ako bude Božja volja, otići u raj' Gledaj
03:48
Zvonimir za RTL.hr o ogromnoj promjeni i pohvalama koje stižu sa svih strana: 'Ljudi me zaustavljaju na cesti'
Zvonimir za RTL.hr o ogromnoj promjeni i pohvalama koje stižu sa svih strana: 'Ljudi me zaustavljaju na cesti' Gledaj
05:16
GallaSandalla za RTL.hr o transformaciji svojih cimera: 'Najviše sam ponosan na Domagoja'
GallaSandalla za RTL.hr o transformaciji svojih cimera: 'Najviše sam ponosan na Domagoja' Gledaj
04:12
Josipa za RTL.hr o 'Životu na vagi' i svojoj transformaciji: 'Život mi se totalno preokrenuo'
Josipa za RTL.hr o 'Životu na vagi' i svojoj transformaciji: 'Život mi se totalno preokrenuo' Gledaj
01:56
Marija za RTL.hr otkrila što će učiniti s novčanom nagradom: 'Moram se malo obnoviti'
Marija za RTL.hr otkrila što će učiniti s novčanom nagradom: 'Moram se malo obnoviti' Gledaj
04:07
Antonija Blaće u studiju 'Života na vagi' najavila novi projekt: Pozvala na scenu i glavnog protagonista - Luku Veljkovića
Antonija Blaće u studiju 'Života na vagi' najavila novi projekt: Pozvala na scenu i glavnog protagonista - Luku Veljkovića Gledaj
05:34
Domagoj nakon 'Života na vagi' za RTL.hr priznaje: 'Neki me čak nisu ni prepoznali'
Domagoj nakon 'Života na vagi' za RTL.hr priznaje: 'Neki me čak nisu ni prepoznali' Gledaj
00:47
Mirna za RTL.hr otkrila da je preponosna na Mare, ali i što misli o Dominikovoj pobjedi
Mirna za RTL.hr otkrila da je preponosna na Mare, ali i što misli o Dominikovoj pobjedi Gledaj
00:25
Ante iz 'Života na vagi' otkrio kako mu je sada s problematičnim leđima: 'Preporodio sam se'
Ante iz 'Života na vagi' otkrio kako mu je sada s problematičnim leđima: 'Preporodio sam se' Gledaj
02:08
Trener Edo za RTL.hr o pobjedniku i rezultatima: 'To što radimo je nesvakidašnje'
Trener Edo za RTL.hr o pobjedniku i rezultatima: 'To što radimo je nesvakidašnje' Gledaj
04:42
Ante nakon 'Života na vagi' za RTL.hr: 'Dočekali su me sa soparnikom, a ja sam smio pojesti samo jedan komadić!'
Ante nakon 'Života na vagi' za RTL.hr: 'Dočekali su me sa soparnikom, a ja sam smio pojesti samo jedan komadić!' Gledaj
01:38
Pobjednik 'Života na vagi' Dominik otkrio na što će potrošiti 20.000 eura: 'Vrlo jednostavno...'
Pobjednik 'Života na vagi' Dominik otkrio na što će potrošiti 20.000 eura: 'Vrlo jednostavno...' Gledaj
04:11
Nena nakon 'Života na vagi' za RTL.hr otkriva: 'Kad se pogledam u ogledalo, kažem - vidi što sam napravila!'
Nena nakon 'Života na vagi' za RTL.hr otkriva: 'Kad se pogledam u ogledalo, kažem - vidi što sam napravila!' Gledaj
05:46
EKSKLUZIVNO Mare nakon 'Života na vagi' za RTL.hr: 'Ponosna sam na sebe. Super je to što me cijela Hrvatska voli'
EKSKLUZIVNO Mare nakon 'Života na vagi' za RTL.hr: 'Ponosna sam na sebe. Super je to što me cijela Hrvatska voli' Gledaj
00:48
Dominik je pobjednik 'Života na vagi'
Dominik je pobjednik 'Života na vagi' Gledaj
00:59
Neni je pobjeda izmakla za svega 0,5 posto!
Neni je pobjeda izmakla za svega 0,5 posto! Gledaj
06:05
Dominik nakon 'Života na vagi' ekskluzivno za RTL.hr: 'Najviše sam plakao u Edinom zagrljaju!'
Dominik nakon 'Života na vagi' ekskluzivno za RTL.hr: 'Najviše sam plakao u Edinom zagrljaju!' Gledaj
00:59
Nena na vagi
Nena na vagi Gledaj
01:01
Domagoj na vagi
Domagoj na vagi Gledaj
Više videa
Najčitanije
Gospodin Savršeni

Nikad nasmijaniji! Anastasia i Petar s Dugog otoka podijelili nove romantične prizore

Gospodin Savršeni

Dok su mnogi sumnjali u njihove veze, oba para iz 'Gospodina Savršenog' zajedno plove kroz ljeto

Gospodin Savršeni

Prijateljstvo koje je nadživjelo show 'Gospodin Savršeni': Antonela, Maja i Soraya uživale u večernjem izlasku u Splitu

Gospodin Savršeni

Zaljubljeni par isplovio u novu avanturu: Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' okušali se u ribolovu

Divlje pčele

Rajka i Ranko uvjerljivo su omiljeni duo prve sezone 'Divljih pčela', no gdje se sada nalazi njihova priča?

Show
Izdvojeno
Nova uzbudljiva epizoda serije 'IQ 160'! U ulozi Marinine majke stiže dobro poznato glumačko lice

Nova uzbudljiva epizoda serije 'IQ 160'! U ulozi Marinine majke stiže dobro poznato glumačko lice

Serije za vikend maraton: Ove Voyo hitove možete pogledati u jednom dahu

Serije za vikend maraton: Ove Voyo hitove možete pogledati u jednom dahu

Nakon prve dvije epizode 'IQ 160' gledatelji imaju jasnu poruku: 'Čak i s IQ-om od 80, već sam zaljubljen u ovu seriju'

Nakon prve dvije epizode 'IQ 160' gledatelji imaju jasnu poruku: 'Čak i s IQ-om od 80, već sam zaljubljen u ovu seriju'

Petra iz 'Braka na prvu' se oglasila nakon incidenta u Međugorju: Jedna rečenica privukla veliku pažnju

Petra iz 'Braka na prvu' se oglasila nakon incidenta u Međugorju: Jedna rečenica privukla veliku pažnju

Sjećate se simpatične Manje iz 'Farme'? Postala je mama, dječaku dala posebno ime

Sjećate se simpatične Manje iz 'Farme'? Postala je mama, dječaku dala posebno ime

Kako je Marina u seriji 'IQ 160' srušila pakleni plan lukavog ubojice?

Kako je Marina u seriji 'IQ 160' srušila pakleni plan lukavog ubojice?

Dajana Čuljak za RTL.hr otkrila tko joj je prvi poslao poruku nakon premijere serije 'IQ 160': 'Skinula mi je kamen sa srca'

Dajana Čuljak za RTL.hr otkrila tko joj je prvi poslao poruku nakon premijere serije 'IQ 160': 'Skinula mi je kamen sa srca'

Matija Kačan u podcastu 'Spill The Tea' otkrio koga bi iz 'Divljih pčela' vodio na pusti otok i tko najviše jede

Matija Kačan u podcastu 'Spill The Tea' otkrio koga bi iz 'Divljih pčela' vodio na pusti otok i tko najviše jede

Ljeto joj savršeno stoji! Helena iz 'Gospodina Savršenog' niže nezaboravne uspomene diljem svijeta

Ljeto joj savršeno stoji! Helena iz 'Gospodina Savršenog' niže nezaboravne uspomene diljem svijeta

Hedviga iz 'Braka na prvu' uživa na obali s kćerkom, prizor je presladak: 'Mornarka moja'

Hedviga iz 'Braka na prvu' uživa na obali s kćerkom, prizor je presladak: 'Mornarka moja'

Svi pričaju o seriji 'IQ 160': Prvi Voyo Original osvojio gledatelje, stižu samo pohvale za Dajanu Čuljak i ekipu

Svi pričaju o seriji 'IQ 160': Prvi Voyo Original osvojio gledatelje, stižu samo pohvale za Dajanu Čuljak i ekipu

Prepoznajete li ovu preslatku djevojčicu iz RTL-ova showa? Prošla je kroz veliku transformaciju, a odbila je i poljubac velikog zavodnika

Prepoznajete li ovu preslatku djevojčicu iz RTL-ova showa? Prošla je kroz veliku transformaciju, a odbila je i poljubac velikog zavodnika