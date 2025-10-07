Emisije
Život na vagi

Alina iz 'Života na vagi' oduševila javnost: Pogledajte reakcije na njenu transformaciju! 'Svaka joj čast, kapa do poda!'

Pobjednica 'Života na vagi' objavila video svoje nevjerojatne promjene, a komentari podrške ne prestaju stizati: 'Kao da gledam drugu osobu!'

07.10.2025 10:51

Nakon što je u prošloj sezoni 'Života na vagi' skinula čak 71 kilogram, Alina se ponovno pojavila u središtu pažnje - ovoga puta zbog videa kojim je pokazala kako joj tijelo izgleda danas, bez uljepšavanja i bez filtera. Njezin iskreni prikaz borbe s viškom kože i prihvaćanja vlastitog tijela naišao je na snažan val podrške. Na Instagramu i Facebooku, korisnici su reagirali u tisućama - emotikonima podrške, riječima divljenja i iskrenim ohrabrenjem. "Svaka joj čast", "Puno muke je iza toga", "Kapa do poda", "Divna", "Trebamo više ovakvih priča!" - samo su neki od komentara koji su preplavili društvene mreže.

Alina, Život na vagi
Alina, Život na vagi FOTO: RTL

Alina je otvoreno govorila i o očekivanjima nakon mršavljenja, dodavši da idealna tijela s naslovnica nisu mjerilo uspjeha. "Moje tijelo nije savršeno, ali je moje. I ponosna sam na njega", poručila je. U moru nerealnih standarda ljepote, Alina je svojim primjerom poslala snažnu poruku, da hrabrost, trud i iskrenost vrijede više od bilo koje brojke na vagi ili idealizirane siluete. A sudeći prema komentarima, javnost to itekako zna cijeniti.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

