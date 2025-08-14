Alina iz 'Života na vagi' oduševila videom svoje transformacije: 'Preobrazila sam se'

Bivša kandidatkinja i pobjednica showa 'Život na vagi' Alina prije godinu dana bila je u showu, imala 140 kilograma i borila se za titulu najbolje, odnosno one koja će skinuti najviše kilograma. U tome je i uspjela, a u finalu je imala nešto malo više od 70 kilograma. Na Instagramu je tako podijelila zanimljiv video svoje transformacije koji prikazuje kako je izgledala prije, a kako sada.
"Na Filozofskom fakultetu zaljubila sam se u Kafkinu 'Preobrazbu'. Čini mi se da sam je uzela previše osobno, pa sam se sama preobrazila", poručila je u opisu videa.
Alina je nedavno na društvenim mrežama otkrila kako ljetuje sa suprugom na moru, a podijelila je i nekoliko fotografija s plaže.
'Život na vagi' nije samo borba pojedinaca s kilogramima - to je borba društva da mijenja uvjerenja, navike i budućnost generacija koje dolaze. Nova sezona 'Života na vagi' - ove jeseni na platformi Voyo i RTL-u!