Alina iz 'Života na vagi' oduševila videom svoje transformacije: 'Preobrazila sam se'

Bivša kandidatkinja i pobjednica showa 'Život na vagi' Alina prije godinu dana bila je u showu, imala 140 kilograma i borila se za titulu najbolje, odnosno one koja će skinuti najviše kilograma. U tome je i uspjela, a u finalu je imala nešto malo više od 70 kilograma. Na Instagramu je tako podijelila zanimljiv video svoje transformacije koji prikazuje kako je izgledala prije, a kako sada.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

"Na Filozofskom fakultetu zaljubila sam se u Kafkinu 'Preobrazbu'. Čini mi se da sam je uzela previše osobno, pa sam se sama preobrazila", poručila je u opisu videa.

Alina je nedavno na društvenim mrežama otkrila kako ljetuje sa suprugom na moru, a podijelila je i nekoliko fotografija s plaže.