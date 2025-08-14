Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Alina iz 'Života na vagi' oduševila videom svoje transformacije: 'Preobrazila sam se'

Alina iz 'Života na vagi' je prije godinu bila u showu te je imala 140 kilograma, a u finalu je imala nešto malo više od 70 kilograma

RTL.hr
14.08.2025 17:00

Bivša kandidatkinja i pobjednica showa 'Život na vagi' Alina prije godinu dana bila je u showu, imala 140 kilograma i borila se za titulu najbolje, odnosno one koja će skinuti najviše kilograma. U tome je i uspjela, a u finalu je imala nešto malo više od 70 kilograma. Na Instagramu je tako podijelila zanimljiv video svoje transformacije koji prikazuje kako je izgledala prije, a kako sada.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

"Na Filozofskom fakultetu zaljubila sam se u Kafkinu 'Preobrazbu'. Čini mi se da sam je uzela previše osobno, pa sam se sama preobrazila", poručila je u opisu videa.

Alina je nedavno na društvenim mrežama otkrila kako ljetuje sa suprugom na moru, a podijelila je i nekoliko fotografija s plaže.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

'Život na vagi' nije samo borba pojedinaca s kilogramima - to je borba društva da mijenja uvjerenja, navike i budućnost generacija koje dolaze. Nova sezona 'Života na vagi' - ove jeseni na platformi Voyo i RTL-u!

Alina Život na vagi
Život na vagi

Što reći nego - WOW! Ovo su najbolje transformacije 'Života na vagi': Zajedno su izgubili više od 500 kilograma

Moglo bi te zanimati

Alina za RTL.hr otkrila da je ovo ljeto postigla velik uspjeh: 'Uz pomoć supruga sam se konačno odvažila'

Alina iz 'Života na vagi' zablistala na plaži, u bikiniju pokazala liniju i priznala: 'Sad me je teško izvući iz vode'

Marija iz 'Života na vagi' za RTL.hr o Thompsonovom koncertu: 'Oduševila me pozitivna energija'

Evo tko je sve bio na Thompsonovom koncertu: Franjo blizu pozornice, a Alina i Marija uživale zajedno

Prije godinu dana Alina je imala 140 kilograma, a danas uživa u novoj liniji: 'Prelijepa si'

Što reći nego - WOW! Ovo su najbolje transformacije 'Života na vagi': Zajedno su izgubili više od 500 kilograma