Alina iz 'Života na vagi' otkrila: 'Prije sam u dućanima mogla odabrati samo kape i rukavice, a slatkiše više ne držim kod kuće'

Gotovo godinu dana nakon što je odnijela pobjedu u osmoj sezoni showa 'Život na vagi', Alina Pantseyeva danas živi potpuno drugačije

Alina je u 'Život na vagi' ušla sa 145,3 kilograma, a izašla sa 73,6, izgubivši čak 71,7 kilograma. Danas trenira, pleše, vježba kod kuće i redovito odlazi u šetnje, no priznaje da nije uvijek lako održavati isti tempo. "Uložila sam puno truda da zadržim kilažu, da radim na prehrani i da aktivnosti uklapam u svoj svakodnevni raspored", kaže Alina za Net.hr te priznaje da su joj dani sada ispunjeniji nego ikad.

Alina danas uživa u stvarima koje su joj nekada bile izazov. "Uživam u normalnom shoppingu po centrima. Prije sam mogla birati samo kape i rukavice", kazala je. Težinu uspješno održava, iako se ona, kaže, prirodno mijenja: "Važno je razumjeti da se voda kod bivših pretilih osoba zadržava drukčije nego kod onih koje nikada nisu imale višak kilograma." O prehrani govori otvoreno: jaja su joj svakodnevna namirnica, a slatkiše naziva "hranom za glavu". "Ne držim takve stvari kod kuće... bolje je kupiti manju porciju, pojesti i nastaviti dalje nego se praviti heroj", iskrena je.

Danas se, kaže, osjeća zdravije nego ikad: "Danas su mi nalazi uredni, šećer i tlak su normalni."" Posebno zahvaljuje suprugu koji joj je, kako kaže, najveća podrška. "Naš se odnos nije promijenio jer smo bili jako bliski i prije showa." Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo.

