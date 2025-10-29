Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Alina iz 'Života na vagi' otkrila: 'Prije sam u dućanima mogla odabrati samo kape i rukavice, a slatkiše više ne držim kod kuće'

Gotovo godinu dana nakon što je odnijela pobjedu u osmoj sezoni showa 'Život na vagi', Alina Pantseyeva danas živi potpuno drugačije

RTL.hr
29.10.2025 11:00

Alina je u 'Život na vagi' ušla sa 145,3 kilograma, a izašla sa 73,6, izgubivši čak 71,7 kilograma. Danas trenira, pleše, vježba kod kuće i redovito odlazi u šetnje, no priznaje da nije uvijek lako održavati isti tempo.

"Uložila sam puno truda da zadržim kilažu, da radim na prehrani i da aktivnosti uklapam u svoj svakodnevni raspored", kaže Alina za Net.hr te priznaje da su joj dani sada ispunjeniji nego ikad.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Alina danas uživa u stvarima koje su joj nekada bile izazov. "Uživam u normalnom shoppingu po centrima. Prije sam mogla birati samo kape i rukavice", kazala je. Težinu uspješno održava, iako se ona, kaže, prirodno mijenja: "Važno je razumjeti da se voda kod bivših pretilih osoba zadržava drukčije nego kod onih koje nikada nisu imale višak kilograma."

O prehrani govori otvoreno: jaja su joj svakodnevna namirnica, a slatkiše naziva "hranom za glavu". "Ne držim takve stvari kod kuće... bolje je kupiti manju porciju, pojesti i nastaviti dalje nego se praviti heroj", iskrena je.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Danas se, kaže, osjeća zdravije nego ikad: "Danas su mi nalazi uredni, šećer i tlak su normalni."" Posebno zahvaljuje suprugu koji joj je, kako kaže, najveća podrška. "Naš se odnos nije promijenio jer smo bili jako bliski i prije showa."

Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI':

Alina Život na vagi
Život na vagi

Trener Edo emotivno o Neni: 'Ponosan sam na sve što je napravila i na snagu koju danas nosi sa sobom'

Moglo bi te zanimati

Alina za RTL.hr otkrila sve o svojoj dijagnozi: 'Psiholog je potvrdio moje sumnje, mozak mi drugačije funkcionira'

Alina iz 'Života na vagi' otkrila da joj je dijagnosticiran ADHD: 'Učim se smirenju, a kada sam to doznala, neke kockice su mi se posložile'

Alina iz Života na vagi' podijelila savjete za kućno vježbanje i otkrila male tajne: 'Trening ne mora trajati sat vremena'

Alina iz 'Života na vagi' oduševila javnost: Pogledajte reakcije na njenu transformaciju! 'Svaka joj čast, kapa do poda!'

Alina iz 'Života na vagi' pokazala kako joj tijelo izgleda nakon izgubljenih 70 kilograma: 'Nije ni blizu idealnog'

Marija iz 'Života na vagi' pokazala što joj je Alina poklonila u bolnici: 'U tebi imam prijateljicu koja mi i na daljinu vrati osmijeh i snagu'