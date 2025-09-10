Alina iz 'Života na vagi' podijelila emotivne trenutke sa seta: 'Prošlo je nešto više od godinu dana otkako smo krenule na ovaj put'

Pobjednica osme sezone 'Života na vagi' Alina gostovala je u epizodi nove sezone. S njom je stigla i njezina kolegica Marija. Alina je sada na Instagramu podijelila fotografije sa seta.
"Prošlo je nešto više od godinu dana otkako smo krenule na ovaj put. Bilo je predivno ponovno vidjeti drage trenere i ekipu 'Života na vagi', a posebno upoznati kandidate 9. sezone. Okruženi prirodom koja smiruje, ali i nadahnjuje, oni hrabro koračaju prema promjeni. Vjerujemo da će svatko pronaći u sebi snagu za svoj cilj – jer svaka promjena počinje od prve odluke! Sretno, dragi kandidati!", poručila je Alina u opisu objave.
Podsjetimo, kandidati nisu skrivali uzbuđenje zbog dolaska Aline i Marije. "Nema nam tko bolje ukazati na greške koje možda radimo od njih dvije", komentirao je Domagoj, dok je Marija iz osme sezone priznala da prepoznaje iste emocije koje je i sama imala. Druženje s Alinom i Marijom ekskluzivna je nagrada samo za pobjednički tim, dok poraženi, ne samo da ostaju bez motivacijskog razgovora, već i bez mogućnosti da se tjedan dana rashlade u bazenu.
Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.