Alina iz 'Života na vagi' pokazala kako joj tijelo izgleda nakon izgubljenih 70 kilograma: 'Nije ni blizu idealnog'

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' i pobjednica Alina otkrila je u videu kako joj tijelo izgleda nakon izgubljenih kilograma. Ništa nije uljepšavala, već je napisala realnu situaciju.
"Postala sam alergična na pitanja 'Imaš li višak kože', 'Jesi li radila operaciju uklanjanja viška kože?', 'Planiraš li raditi operaciju?'. Vjerojatno svi mi drugačije gledamo na višak i ono što ja osobno ne smatram nekim kritičnim viškom, za nekoga je "ajme meni". Ja iskreno ne shvaćam zašto sve toliko brine koža... Ona se mijenja, što ćete ako zatrudnite? Ili nećete samo zbog kože? A kad ostarite? Mislim da smo se previše nagledali magazinskih lijepih slika i opteretili se idealnošću. Idealno ne postoji. Moje tijelo nakon gubitka 71 kilograma nije ni blizu idealnog i nikada neću imati tijelo slično onima s naslovnica modnih magazina", napisala je i dodala:
"No, smatram da nakon skidanja jako puno kilograma moja koža ipak ne izgleda sasvim loše i nemam katastrofični višak. Visi koža na rukama, ali visila je i dok sam bila pretila; ruke, ramena i trbuh inače su kod mene problematične zone. Očekivala sam da će koža na trbuhu visjeti do koljena, ali nemam baš puno viška, imam još i masnoće. Koža je na trbuhu naborana, nije elastična i nikada neće izgledati kao kod drugih ljudi, jer takva "obična", "normalna" nikad nije bila; ne može se vratiti "u normalu", jer tamo nikada nije bila - njezina "normala" rastegnuto je stanje zbog pretilosti jer sam pretila od malih nogu, ne zadnjih par godina, nego cijeli život".
Otkrila je i koji joj plan.
"Čak i putem HZZO-a operaciju rade tek tri godine nakon mršavljenja i samo u slučajevima kada višak ugrožava zdravlje. Nije to bezveze, također smatram da treba proći vrijeme nakon mršavljenja – moraš naučiti održavati kilažu, tijelo se treba adaptirati, koža se treba maksimalno zategnuti prirodnim putem i tek tada možemo pričati o operaciji. Postoji zabavna bjeloruska poslovica: 'Ne guraj se prije oca u pakao'. Znači isto što i hrvatska 'ne trči pred rudo', hajmo mi ne trčati pred rudo i ne razmišljati prerano o manje bitnim stvarima. Dakle, odgovaram na pitanja: ne, nisam radila operaciju i trenutno ne planiram. Nemojte se bojati zbog viška kože, višak kilograma je puno strašniji", zaključila je.