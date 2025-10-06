Alina iz 'Života na vagi' pokazala kako joj tijelo izgleda nakon izgubljenih 70 kilograma: 'Nije ni blizu idealnog'

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' i pobjednica Alina otkrila je u videu kako joj tijelo izgleda nakon izgubljenih kilograma. Ništa nije uljepšavala, već je napisala realnu situaciju.

"Postala sam alergična na pitanja 'Imaš li višak kože', 'Jesi li radila operaciju uklanjanja viška kože?', 'Planiraš li raditi operaciju?'. Vjerojatno svi mi drugačije gledamo na višak i ono što ja osobno ne smatram nekim kritičnim viškom, za nekoga je "ajme meni". Ja iskreno ne shvaćam zašto sve toliko brine koža... Ona se mijenja, što ćete ako zatrudnite? Ili nećete samo zbog kože? A kad ostarite? Mislim da smo se previše nagledali magazinskih lijepih slika i opteretili se idealnošću. Idealno ne postoji. Moje tijelo nakon gubitka 71 kilograma nije ni blizu idealnog i nikada neću imati tijelo slično onima s naslovnica modnih magazina", napisala je i dodala: