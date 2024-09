Alina iz 'Života na vagi' za RTL.hr: 'Nakon što sam došla u show i upoznala sve ove ljude – vjerujem u sebe više no ikad'

Imam par prijatelja, nisam im htjela odmah reći da idem u show... Možda jer sam ih htjela malo iznenaditi ili čak obrnuto – da ih ne iznenađujem pretjerano jer sam jako puno toga napravila u zadnje vrijeme: dva puta sam se preselila, studirala sve i svašta, učila sam nekoliko jezika. Oni to sve više ne mogu pratiti pa želim da se malo odmore od mene.

Kandidatkinja osme sezone 'Života na vagi' Alina Pantseyeva za RTL.hr je otkrila koja joj je glavna motivacija, no i koji su joj ciljevi.

Vjeruješ li u sebe?

Kad sam se prijavila u 'Život na vagi', iskreno, nisam potpuno vjerovala u sebe. No, nakon što sam došla ovdje i upoznala sve ove predivne ljude, njihovu snagu, njihove emocije, energiju – vjerujem u sebe više no ikad. Iskreno, želim gledati u budućnost i ne graditi neke planove jer ponekad nešto ne ide baš po planu, a ja se ne želim razočarati. Ne treba mi to, a bitan mi je svaki dan. Čak ne i tjedan. Tako da neću govoriti gdje se vidim za tri mjeseca, samo ću reći da ću dati sve od sebe. Pokušati ću i trenirati iz petnih žila – stvarno dati sve moguće od sebe, za sebe.

Navedi jedan svoj kratkoročni cilj i jedan dugoročni.

Htjela bih poraditi na nekim svojim navikama koje nisu povezane s tjelesnom težinom konkretno. Na nekim psihološkim stvarima bih voljela poraditi, a kao dugoročni cilj bih voljela izgubiti oko 30 kilograma.

Avanture u novoj sezoni ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Života na vagi' u 21.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'ŽIVOTA NA VAGI':