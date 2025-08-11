Alina iz 'Života na vagi' zablistala na plaži, u bikiniju pokazala liniju i priznala: 'Sad me je teško izvući iz vode'

icon-close

Bivša kandidatkinja i pobjednica showa 'Život na vagi' Alina prije godinu dana bila je u showu, imala 140 kilograma i borila se za titulu najbolje, odnosno one koja će skinuti najviše kilograma. U tome je i uspjela, a u finalu je imala nešto malo više od 70 kilograma. Danas to sve održava, a trenutačno uživa na moru u Rijeci.

icon-expand Alina FOTO: Instagram

Alina je tako s pratiteljima na Instagramu podijelila fotografije s plaže. Na njima veselo i nasmijano pozira u bikiniju. "Konačno sam naučila roniti – godinu dana nakon snimanja emisije 'Život na vagi', one epizode s bazenima. Trebalo mi je godinu dana da se odvažim. A kad sam napokon zaronila (s maskom) i ugledala ribe, odmah sam požalila što to nisam učinila ranije. Opet sam se uvjerila – vrijedi probati! Sad me je iz vode teško izvući, a najduže sam plivala gotovo 3 sata u komadu", napisala je Alina u opisu objave.

icon-expand Alina FOTO: Instagram