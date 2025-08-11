Emisije
Život na vagi

Alina iz 'Života na vagi' zablistala na plaži, u bikiniju pokazala liniju i priznala: 'Sad me je teško izvući iz vode'

Pobjednica 'Života na vagi' Alina nasmijano je pozirala na plaži

RTL.hr
11.08.2025 09:31

Bivša kandidatkinja i pobjednica showa 'Život na vagi' Alina prije godinu dana bila je u showu, imala 140 kilograma i borila se za titulu najbolje, odnosno one koja će skinuti najviše kilograma. U tome je i uspjela, a u finalu je imala nešto malo više od 70 kilograma. Danas to sve održava, a trenutačno uživa na moru u Rijeci.

Alina
Alina FOTO: Instagram

Alina je tako s pratiteljima na Instagramu podijelila fotografije s plaže. Na njima veselo i nasmijano pozira u bikiniju. "Konačno sam naučila roniti – godinu dana nakon snimanja emisije 'Život na vagi', one epizode s bazenima. Trebalo mi je godinu dana da se odvažim. A kad sam napokon zaronila (s maskom) i ugledala ribe, odmah sam požalila što to nisam učinila ranije. Opet sam se uvjerila – vrijedi probati! Sad me je iz vode teško izvući, a najduže sam plivala gotovo 3 sata u komadu", napisala je Alina u opisu objave.

Alina
Alina FOTO: Instagram

'Život na vagi' nije samo borba pojedinaca s kilogramima - to je borba društva da mijenja uvjerenja, navike i budućnost generacija koje dolaze. Nova sezona 'Života na vagi' - ove jeseni na platformi Voyo i RTL-u!

