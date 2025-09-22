Alina nakon 'Života na vagi' ne staje, pogledajte kako danas trenira bez teretane!

U najnovijoj objavi na Instagramu, Alina iz 'Života na vagi' pokazala je kako se može trenirati i bez teretane, uz minimum rekvizita i maksimum volje. Podsjetimo, u show je ušla s više od 140 kilograma, a u finalu je brojka pala na nešto više od 70 kilograma. Od tada, Alina ne prestaje živjeti ono što je naučila pred kamerama, a njezin novi video dokaz je da promjena nije privremena. "Nisam robot i nemam uvijek mogućnost odlaska u teretanu", napisala je Alina u opisu videa. "Zato si često složim lagani trening kod kuće, koji ne zahtijeva posebne sprave ni veliki prostor, a donosi energiju i dobro raspoloženje."

Osim praktičnih savjeta i pozitivnog duha, Alina je ovom objavom još jednom pokazala koliko joj je transformacija promijenila život. Otkrila je i da je primijetila nešto novo, snagu u svojim nogama: "Slučajno sam obratila pozornost na svoje listove. Čudim se, ali s druge strane, logično je da su noge jake kad su cijeli život nosile ogroman višak kilograma."

Pratitelji su brzo reagirali s podrškom i komplimentima, a komentari poput "Bravo Alina, ti si žena stroj", "Nikad ne odustaj" i "Odlično izgledaš" nižu se ispod videa. I dok brojni bivši kandidati teško održavaju formu nakon povratka kući, Alina dokazuje da se promjena događa iznutra i traje kad uđe u svakodnevnu rutinu. Trenutačno boravi na moru, u Rijeci, ali i dalje redovito trenira pokazujući da je 'Život na vagi' za neke tek početak, a ne kraj priče.

