Život na vagi

Alina nakon 'Života na vagi' ne staje, pogledajte kako danas trenira bez teretane!

Alina, pobjednica prošle sezone showa 'Život na vagi', nastavlja dalje jednakim tempom

22.09.2025 13:00

U najnovijoj objavi na Instagramu, Alina iz 'Života na vagi' pokazala je kako se može trenirati i bez teretane, uz minimum rekvizita i maksimum volje. Podsjetimo, u show je ušla s više od 140 kilograma, a u finalu je brojka pala na nešto više od 70 kilograma. Od tada, Alina ne prestaje živjeti ono što je naučila pred kamerama, a njezin novi video dokaz je da promjena nije privremena. "Nisam robot i nemam uvijek mogućnost odlaska u teretanu", napisala je Alina u opisu videa. "Zato si često složim lagani trening kod kuće, koji ne zahtijeva posebne sprave ni veliki prostor, a donosi energiju i dobro raspoloženje."

Alina, Život na vagi
Alina, Život na vagi FOTO: Instagram

Osim praktičnih savjeta i pozitivnog duha, Alina je ovom objavom još jednom pokazala koliko joj je transformacija promijenila život. Otkrila je i da je primijetila nešto novo, snagu u svojim nogama: "Slučajno sam obratila pozornost na svoje listove. Čudim se, ali s druge strane, logično je da su noge jake kad su cijeli život nosile ogroman višak kilograma." 

Pratitelji su brzo reagirali s podrškom i komplimentima, a komentari poput "Bravo Alina, ti si žena stroj", "Nikad ne odustaj" i "Odlično izgledaš" nižu se ispod videa. I dok brojni bivši kandidati teško održavaju formu nakon povratka kući, Alina dokazuje da se promjena događa iznutra i traje kad uđe u svakodnevnu rutinu. Trenutačno boravi na moru, u Rijeci, ali i dalje redovito trenira pokazujući da je 'Život na vagi' za neke tek početak, a ne kraj priče.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Kako se u 'Životu na vagi' oporaviti od izrazito napetog prošlog tjedna? Evo što čeka kandidate

