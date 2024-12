Alina otkrila da je nakon svog supruga potaknula i tatu na mršavljenje: 'Jako se bojim za njegovo zdravlje'

icon-close

Alina je imala 145 kilograma na početku osme sezone 'Života na vagi', ali, uz pomoć trenera i nutricionista, uz poticaje i dobre savjete: nakon pola godine Alina je nova osoba. Izgubila je nevjerojatnih 50 posto tjelesne mase, više nego itko ikad prije nje. Prva je ženska pobjednica RTL-ovog showa 'Život na vagi', i prva pobjednica koja nije iz Hrvatske. Ona je Bjeloruskinja koja je u Hrvatsku doselila zbog ljubavi. Ali to nije jedina dramatična promjena u njezinom životu. Čestitam vam na ovoj nevjerojatnoj transformaciji. Kako se osjećate? Osjećam se jako čudno. Drukčije. Totalno. Lakše se osjećam. Što se tiče same pobjede, još nisam svjesna. Kakve su reakcije vaše obitelji? Svi su jako oduševljeni. Suprug me prati kao paparazzo. Snima me stalno. Sad u ovom razdoblju, nisu me novinari toliko snimali kao suprug. Ali, vi ste i njemu poslužili kao inspiracija? I on je izgubio kilograme prateći vas u showu? On je izgubio i počeo gubiti nakon što sam se vratila iz kampa. Zajedno smo krenuli u zdravu prehranu. Jako sam se bojala da će me dočekati kolači, ali dočekao me prazan frižider jer mi je obećao da će paziti na prehranu.

icon-expand Alina, Život na vagi FOTO: RTL

Koliko je on izgubio? Ukupno 17. Za sada... Kako ide zdrav život? Jeste li navike koje ste stekli u Životu na vagi zadržali i dalje? Dok sam bila u kampu htjela sam iskoristiti maksimalno svaki trenutak jer sam se bojala kad izađem van. Bojala sam se upravo ovoga života i dostupnosti hrane, ali možda mi je čak i lakše nego u kampu. Znači niste jeli kolače ili čokoladu kad ste izašli? Niste se vratili starim navikama? Ne, iskreno. U pola godine još nisam pojela kolač i pizzu. Nemam ni želju. Što manje jedem slatko, to manje želim slatko. Što vam je bilo najteže u showu? Naporno vježbanje? Promjena prehrane? Ma sve mi je predstavljalo izazov jer je to bilo naporno i jedna neprirodna situacija. Teško je i psihički i fizički. Tu su i neke emocije, živiš s nepoznatim ljudima i naravno da je bilo dosta naporno. I treninzi. Nisam trenirala u teretani. Imala sam iskustva s plesom, ali to je bilo prije desetak godina.

icon-expand Alina i Mojmira Pastorčić, RTL Direkt FOTO: RTL

Zašto mislite da niste prije uspijevali smršaviti, a sad jeste? Mislim da je to bila demotivacija jer sam više puta pokušavala, ali pošto sam imala veliku težinu i od malih nogu sam bila debela, kad se vidiš u ogledalu, a imaš preko 100 kila, i počneš gubiti kilograme i jako se trudiš, izgubiš 5 kila, kile se i dalje vide. To jako demotivira. Onda si razočaran i tužan, a što rade razočarani i tužni ljudi? Oni počnu još više jesti. Mučili ste se s težinom cijeli život. Cijelo djetinjstvo. Znam da ste zato bili žrtva zlostavljanja, da su vas vrijeđali i maltretirali. Je li vas i to još više tjeralo da jedete? Upravo to. Pokušavala sam se odmaknuti da ne pričam s djecom jer je to bilo traumatično. Došlo je i par puta do nasilja. Slomili su mi nos, bilo je tučnjava... Mislite da je to još doprinosilo tome? Da, naravno jer sam se zatvarala. Nisam htjela komunicirati s djecom jer mi je bilo teško psihički. Onda sam još više jela. Što je novo u vašem životu sad kad se to promijenilo? Sve. Lakše se osjećam. Imam više energije. Ne bih nikad vjerovala da čovjek može nakon posla trenirati, a to još uvijek održavam. Neću više ovako baš intenzivno trenirati zato što to isto nije zdravo. Ništa što je pretjerano, nije zdravo. Koliko sad trenirate? Ne idem više na dva ili tri treninga dnevno, nego samo jedan... dva. Stiže Božić, purica, janjetina, kolači, fritule... Hoće li vam biti teško? Iskreno nakon svega što sam prošla u ovih šest mjeseci, mislim da za mene ne postoje nikakvi izazovi. Ne bojim se zato što sam shvatila da se sve može i pojesti i probati, ali se mora nastaviti s režimom.

icon-expand Alina i Mojmira Pastorčić, RTL Direkt FOTO: RTL

Jako velik broj ljudi ima problema s kilažom. Čak smo i europski prvaci. Što biste rekli nekome tko ovo gleda, a ima problema s težinom i puno puta je probao i nije uspio. Što čini razliku? Jako je bitna stvar i to osigurava show 'Život na vagi' - jako smo puno pričali i jako smo puno suza i plakali i jako smo puno pričali o sebi i bili smo posvećeni sebi. Bili smo u izolaciji. To je dovelo do toga da smo mi počeli prihvaćati sebe. Mislim da je to prvi korak - zavoljeti sebe. Početi poštovati sebe jer onaj koji sebe poštuje više si ne želi stvarati takve zdravstvene probleme i tu težinu. Sad ste vi postali primjer drugima, suprugu i tati. I tata treba skinuti kile. Ima probleme sa srcem. Ostao je invalid s nepunih 40 godina. Ima 130 kilograma. Počeo je mršavjeti i to mi je jako bitno jer se jako bojim zbog njegovog zdravlja.