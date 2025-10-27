Alina otkrila da je žrtva krađe identiteta: 'Šire se lažne informacije o mojem mršavljenju'

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' i prošlogodišnja pobjednica Alina otkrila je kako je nedavno bila žrtva internetske prevare. U najnovijoj objavi na Instagramu otkrila je da je žrtva krađe identiteta u svrhu promocije lažnih proizvoda.

U videu se izravno obratila publici, objašnjavajući kako nepoznate osobe koriste njezino ime i lik za promociju sumnjivog proizvoda za mršavljenje. "Netko koristi moj identitet i širi lažne informacije o mojem mršavljenju! Molim vas, nemojte nasjedati i ne kupujte taj dodatak prehrani", poručila je zabrinuto. Naglasila je da prevaranti koriste čak i stare televizijske snimke koje su pomoću umjetne inteligencije izmijenjene kako bi stvorile lažni dojam njezine preporuke. Demantirala bilo kakvu povezanost s proizvodom. Otkrila je i pravu tajnu svog uspjeha, navodeći kako iza njezina gubitka kilograma ne stoji nikakav čudotvorni pripravak.