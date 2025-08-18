Alina otkrila kako dnevno prohoda 18.000 koraka, ali i naglasila: 'Najbitnija stavka je...'

Pobjednica showa 'Život na vagi' zaista je svima ogromna inspiracija. Alina ne samo da održava kilažu iz finala, već je u potpunosti usvojila sve zdrave navike koje je naučila. Na Instagramu je otkrila i kako je u tome uspjela. Pratitelji su joj postavili pitanje o tome kako održava svoju kilažu.
"Šetam. Dnevni prosjek mi je obično 18.000 koraka. I naravno, pazim na prehranu jer je to najbitnija stavka. Koliko god si aktivan, ako unosiš više nego trošiš, džabe su ti potezi", naglasila je.
Otkrila je kako uvijek varira u pet kilograma, ali da je i dalje u svemu jako ustrajna.
Za RTL.hr je nedavno otkrila kako je usavršila i novu vještinu.
"Sada sam na moru naučila roniti i to je za mene veliki napredak, jer to nisam mogla čak ni u bazenu, imala sam neku blokadu, ali sam se u moru, uz pomoć svog supruga, konačno odvažila zaroniti. Htjela sam vidjeti ribe izbliza, pa je znatiželja pobijedila. Doživljaj je bio nevjerojatan – kao iz bajke!", zaključila je.
