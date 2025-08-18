Alina otkrila kako dnevno prohoda 18.000 koraka, ali i naglasila: 'Najbitnija stavka je...'

icon-close

Pobjednica showa 'Život na vagi' zaista je svima ogromna inspiracija. Alina ne samo da održava kilažu iz finala, već je u potpunosti usvojila sve zdrave navike koje je naučila. Na Instagramu je otkrila i kako je u tome uspjela. Pratitelji su joj postavili pitanje o tome kako održava svoju kilažu. "Šetam. Dnevni prosjek mi je obično 18.000 koraka. I naravno, pazim na prehranu jer je to najbitnija stavka. Koliko god si aktivan, ako unosiš više nego trošiš, džabe su ti potezi", naglasila je.

Alina, Život na vagi

Otkrila je kako uvijek varira u pet kilograma, ali da je i dalje u svemu jako ustrajna. Za RTL.hr je nedavno otkrila kako je usavršila i novu vještinu.

Alina