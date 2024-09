Alina se slomila na vaganju: 'Zbog debljine su me tukli, nekoliko puta su mi slomili nos'

"Zbog debljine sam patila i fizički i psihički. Najviše sam se osjećala neprihvaćeno u svojoj zemlji, u Bjelorusiji. Uvijek sam bila deblja, uvijek su zbijali šale, čak su me i tukli. Tukli su me zato što sam velika. Nisam imala ovakav nos, ja sam imala ravan nos. Nekoliko puta su mi slomili nos. I to u školi. To nosim cijeli život i želim se toga riješiti. Želim da mi to sve ode, zajedno s kilogramima", rekla je Alina, kandidatkinja 'Života na vagi'. Već na prvom vaganju slomila se pred kamerama dok je pričala svoju životnu priču.

Alina se nikada nije bojala izazova pa se prvo iz Bjelorusije preselila u Bugarsku, gdje je magistrirala, potom je otišla u Češku na doktorat, gdje je imala velikih problema zbog nacionalnosti. No unatoč brojnim poteškoćama s kojima se susretala tijekom školovanja, uvijek se uspjela snaći i izboriti za sebe, a i mijenjajući zemlje u kojima je živjela, stekla je razna radna iskustva.

Ipak, putem su je uvijek pratili - kilogrami.