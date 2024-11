Alina u suzama progovorila o mučnom djetinjstvu i majčinom zlostavljanju: 'Svakodnevno me je tukla, sa svime...'

Alina je na vaganju otkrila kakav je bio njen odnos s mamom. ''U djetinjstvu se bojala puštati me van na igru. Ja sam bila previše aktivno dijete za nju. Svaki me je dan tukla... Svaki, sa svime što je imala, a najčešće s telefonskom žicom. Ja sam se znala zaključati u WC-u jer je ona prijetila da će me istući čim izađem. To je moglo trajati i do dva, tri ujutro. Govorila mi je kako ću kad-tad otići u krevet, a ona će me probuditi sa žicom i svaki put je održala te riječi. Sada smo izravnale taj odnos... Zato sam uvijek bila zatvorena u sobi. Nogama me tukla, vukla za kosu. Jednom sam se ošišala na kratko da joj uskratim tu mogućnost'', ispričala je u suzama Alina.