Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Alina za RTL.hr otkrila da je ovo ljeto postigla velik uspjeh: 'Uz pomoć supruga sam se konačno odvažila'

Pobjednica 'Života na vagi' Alina otkrila je kako je, nakon plivanja, savladala još jednu vještinu

RTL.hr
13.08.2025 07:00

Pobjednica 'Života na vagi' Alina otkrila je na društvenim mrežama kako ljetuje sa suprugom na moru, a podijelila je i nekoliko fotografija s plaže. Pratitelji su je obasipali komplimentima, a sada je za RTL.hr otkrila kako je podigla samopouzdanja i koje je još nove vještine naučila nakon izlaska iz showa.

Vidjeli smo na društvenim mrežama da uživaš na moru. Gdje ste i koliko ostajete?

Išli smo na pet dana na ljetovanje kod prijateljice Ane u Rijeku. Nismo prvi put u Rijeci, pa nismo puno razgledavali grad, iako mi je osobno prelijep i voljela bih tamo dolaziti češće. Većinu vremena proveli smo na plažama – ili, točnije, u samom moru – jer se suprug i ja ne volimo sunčati, samo volimo pocrvenjeti. Šalim se, naravno. Sada sam jako zavoljela plivanje i nastojim maksimalno iskoristiti svaku priliku za to.

U 'Životu na vagi' javno si govorila o tome da se bojiš vode. Kako danas stojiš s time?

Iskreno, još uvijek imam strah i svaki put kad uđem u vodu nakon duže pauze treba mi vremena da se opustim, naviknem i osjetim sigurnost, čak ni u bazenu, gdje je inače vrlo sigurno, pri ulasku ne osjećam potpuno povjerenje u vodu. Ali kada ga osjetim – teško me je izvući iz vode, samo plivam i ne stajem.

Alina, Život na vagi
Alina, Život na vagi FOTO: RTL

Sada sam na moru naučila roniti i to je za mene veliki napredak, jer to nisam mogla čak ni u bazenu, imala sam neku blokadu, ali sam se u moru, uz pomoć svog supruga, konačno odvažila zaroniti. Htjela sam vidjeti ribe izbliza, pa je znatiželja pobijedila. Doživljaj je bio nevjerojatan – kao iz bajke!

Alina, Život na vagi
Alina, Život na vagi FOTO: RTL

Općenito mi najviše pomaže suprug: pazi na mene dok plivam, uvijek me prati, podržava kad pokušavam naučiti nešto novo i objašnjava mi kako se to izvodi. Bez njega teško da bih se odvažila na plivanje i ronjenje.

Odišeš samopouzdanjem na plaži...

Puno sam samopouzdanija, ali naravno, ne u potpunosti – samopouzdanje je nešto na čemu još uvijek moram puno raditi. Sada se manje brinem i samo uživam. Zavoljela sam plivanje i ako mi se ide u bazen, na jezero ili more – idem i uživam, ne želim se ograničavati i ne vidim razlog za to. Moje tijelo definitivno nije ni blizu naslovnice časopisa, ali s obzirom na to da sam pretila cijeli život, još od samog djetinjstva, možete razumjeti kroz što je to tijelo prošlo, kako se oblikovalo i kako funkcionira tako da nisam ni sanjala da ću nakon gubitka toliko kilograma imati barem ovakvo tijelo – po meni je to najbolji mogući rezultat s obzirom na početno stanje. Želim se svom tijelu zahvaliti, zato i dalje pazim na prehranu i učim o svome tijelu – to ću morati raditi cijeli život. Naravno, imam "cheat dayeve", ali se nakon toga vraćam u kontroliranu prehranu.

Alina, Život na vagi
Alina, Život na vagi FOTO: RTL

Kilaža je i dalje postojana, što sve činiš da si i dalje tako fit?

Na moru sam gotovo cijelo vrijeme plivala i čak nisam pojela ni kuglicu sladoleda, nije mi se ni jeo. Prvi dan smo sa suprugom kupili sve potrebne namirnice u trgovini i slagali si lagane obroke od sira, šunke, purećih prsa, integralnog kruha, rajčica, salata itd., pazeći da ne jedemo puno prije i tijekom kupanja. Na plažu smo sa sobom nosili bademe – pojeli bismo nekoliko komada ako bismo ogladnjeli. To je za nas novo i dosta lijepo iskustvo.

Alina, Život na vagi
Alina, Život na vagi FOTO: RTL

Crveni i plavi timovi spremni su za novu borbu, a vi budite spremni navijati! Nova sezona 'Života na vagi' ovu jesen na RTL-u i platformi Voyo.

život na vagi
Život na vagi

Transformacija koja ostavlja bez riječi! Nina iz 'Života na vagi' objavila nove fotke i ponovno inspirirala pratitelje

Život na vagi

'Život na vagi': U devetoj sezoni vraćaju se crveni i plavi timovi!

Moglo bi te zanimati

'Život na vagi': U devetoj sezoni vraćaju se crveni i plavi timovi!

Ovo su kandidati nove sezone 'Života na vagi': Ulaze u ovu borbu s jednim ciljem: promijeniti svoj život zauvijek

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' poručila novima: 'Posloži se u glavi i promjena će doći'

Alina iz 'Života na vagi' zablistala na plaži, u bikiniju pokazala liniju i priznala: 'Sad me je teško izvući iz vode'

Zbog 'Života na vagi' Samanta pobijedila pretilost i bulimiju: 'Nisam ista osoba koja je ušla u show'

Nina iz 'Života na vagi' blista nakon razvoda, a i pratitelji primijetili promjenu: 'Savršena si'