Alina za RTL.hr otkrila da je ovo ljeto postigla velik uspjeh: 'Uz pomoć supruga sam se konačno odvažila'

Pobjednica 'Života na vagi' Alina otkrila je na društvenim mrežama kako ljetuje sa suprugom na moru, a podijelila je i nekoliko fotografija s plaže. Pratitelji su je obasipali komplimentima, a sada je za RTL.hr otkrila kako je podigla samopouzdanja i koje je još nove vještine naučila nakon izlaska iz showa.

Vidjeli smo na društvenim mrežama da uživaš na moru. Gdje ste i koliko ostajete?

Išli smo na pet dana na ljetovanje kod prijateljice Ane u Rijeku. Nismo prvi put u Rijeci, pa nismo puno razgledavali grad, iako mi je osobno prelijep i voljela bih tamo dolaziti češće. Većinu vremena proveli smo na plažama – ili, točnije, u samom moru – jer se suprug i ja ne volimo sunčati, samo volimo pocrvenjeti. Šalim se, naravno. Sada sam jako zavoljela plivanje i nastojim maksimalno iskoristiti svaku priliku za to.

U 'Životu na vagi' javno si govorila o tome da se bojiš vode. Kako danas stojiš s time?

Iskreno, još uvijek imam strah i svaki put kad uđem u vodu nakon duže pauze treba mi vremena da se opustim, naviknem i osjetim sigurnost, čak ni u bazenu, gdje je inače vrlo sigurno, pri ulasku ne osjećam potpuno povjerenje u vodu. Ali kada ga osjetim – teško me je izvući iz vode, samo plivam i ne stajem.

icon-expand Alina, Život na vagi FOTO: RTL

Sada sam na moru naučila roniti i to je za mene veliki napredak, jer to nisam mogla čak ni u bazenu, imala sam neku blokadu, ali sam se u moru, uz pomoć svog supruga, konačno odvažila zaroniti. Htjela sam vidjeti ribe izbliza, pa je znatiželja pobijedila. Doživljaj je bio nevjerojatan – kao iz bajke!

Općenito mi najviše pomaže suprug: pazi na mene dok plivam, uvijek me prati, podržava kad pokušavam naučiti nešto novo i objašnjava mi kako se to izvodi. Bez njega teško da bih se odvažila na plivanje i ronjenje.

Odišeš samopouzdanjem na plaži...

Puno sam samopouzdanija, ali naravno, ne u potpunosti – samopouzdanje je nešto na čemu još uvijek moram puno raditi. Sada se manje brinem i samo uživam. Zavoljela sam plivanje i ako mi se ide u bazen, na jezero ili more – idem i uživam, ne želim se ograničavati i ne vidim razlog za to. Moje tijelo definitivno nije ni blizu naslovnice časopisa, ali s obzirom na to da sam pretila cijeli život, još od samog djetinjstva, možete razumjeti kroz što je to tijelo prošlo, kako se oblikovalo i kako funkcionira tako da nisam ni sanjala da ću nakon gubitka toliko kilograma imati barem ovakvo tijelo – po meni je to najbolji mogući rezultat s obzirom na početno stanje. Želim se svom tijelu zahvaliti, zato i dalje pazim na prehranu i učim o svome tijelu – to ću morati raditi cijeli život. Naravno, imam "cheat dayeve", ali se nakon toga vraćam u kontroliranu prehranu.

Kilaža je i dalje postojana, što sve činiš da si i dalje tako fit?

Na moru sam gotovo cijelo vrijeme plivala i čak nisam pojela ni kuglicu sladoleda, nije mi se ni jeo. Prvi dan smo sa suprugom kupili sve potrebne namirnice u trgovini i slagali si lagane obroke od sira, šunke, purećih prsa, integralnog kruha, rajčica, salata itd., pazeći da ne jedemo puno prije i tijekom kupanja. Na plažu smo sa sobom nosili bademe – pojeli bismo nekoliko komada ako bismo ogladnjeli. To je za nas novo i dosta lijepo iskustvo.

