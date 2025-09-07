Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Alina za RTL.hr otkrila što misli o novim kandidatima 'Života na vagi': 'Malo mi je čudno promatrati sve to sa strane'

Alina je otkrila što misli o novim kandidatima

RTL.hr
07.09.2025 08:00

Pobjednica prošle sezona 'Života na vagi' Alina za RTL.hr je prokomentirala početak nove sezone. Osamnaest kandidata ušlo je u show s jednim ciljem - u potpunosti promijeniti život.

Alini je to uspjelo, a danas živi sretan i ispunjen život s čak 70 kilograma manje. 

Alina, Život na vagi
Alina, Život na vagi FOTO: RTL

"Sa suprugom gledam 'Život na vagi' na platformi Voyo. Nažalost, prošlu sezonu nisam svu pogledala jer sam unaprijed znala ishod, imala sam 'spoiler'. Sada mi je zanimljivije, jer me zanima napredak kandidata. Moram priznati da mi je pomalo čudno promatrati sve to sa strane, kroz što sam i sama prošla. Upravo zato još više suosjećam s kandidatima i osjećam veliki ponos zbog njih!", rekla je i dodala:

"Svima njima želim puno sreće, uspjeha, strpljenja i, naravno, zdravlja. Svi mi se čine jako dragi i snažni ljudi i vjerujem da će uz stručnu pomoć ekipe Života na vagi – trenera, nutricionista, psihologa, liječnika i svih koji ih svakodnevno prate – svi doći do svog cilja!".

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

život na vagi alina
Život na vagi

Ante iz 'Života na vagi' progovorio o razdvojenosti od sina: 'Svaku večer se pomolim za njega, da mu nogica bude dobro'

Život na vagi

Antonija Blaće 'zagrebala' po starim ranama: 'Prošli put si odustao, što sad?'

Moglo bi te zanimati

Što će se dogoditi u novoj epizodi 'Života na vagi'? Evo tko će oduševiti na vaganju!

Trener Edo ponosan na svoj tim u 'Životu na vagi': 'Za ovu avanturu trebaš biti barem malo lud'

Samanta iz 'Života na vagi' dala podršku prijateljici Antoniji: 'Umjesto da sudimo, možda je vrijeme da pokažemo malo više empatije'

Večeras prvi kandidat napušta 'Život na vagi'!

Snežana iz 'Života na vagi' o braku sa ženom: 'Ispočetka smo se bojale predrasuda...'

Katarina za RTL.hr otkrila potresnu istinu: 'Gibanje mi se svelo na nulu'