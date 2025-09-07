Alina za RTL.hr otkrila što misli o novim kandidatima 'Života na vagi': 'Malo mi je čudno promatrati sve to sa strane'

Pobjednica prošle sezona 'Života na vagi' Alina za RTL.hr je prokomentirala početak nove sezone. Osamnaest kandidata ušlo je u show s jednim ciljem - u potpunosti promijeniti život.

"Sa suprugom gledam 'Život na vagi' na platformi Voyo. Nažalost, prošlu sezonu nisam svu pogledala jer sam unaprijed znala ishod, imala sam 'spoiler'. Sada mi je zanimljivije, jer me zanima napredak kandidata. Moram priznati da mi je pomalo čudno promatrati sve to sa strane, kroz što sam i sama prošla. Upravo zato još više suosjećam s kandidatima i osjećam veliki ponos zbog njih!", rekla je i dodala:

"Svima njima želim puno sreće, uspjeha, strpljenja i, naravno, zdravlja. Svi mi se čine jako dragi i snažni ljudi i vjerujem da će uz stručnu pomoć ekipe Života na vagi – trenera, nutricionista, psihologa, liječnika i svih koji ih svakodnevno prate – svi doći do svog cilja!".

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.