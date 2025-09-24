Alkoholni incident u 'Životu na vagi': 'Preuzimam odgovornost... i da, vrijedilo je!'

Drama oko alkohola u kući ' Života na vagi' i dalje se ne stišava. Nakon što su treneri Edo i Mirna pronašli polupraznu bocu vina, uslijedio je ozbiljan razgovor s kandidatima. Sastanak je započeo bez prozivanja, ali s vrlo jasnom porukom. "Nećemo nikoga prozivati, nećemo u nikoga upirati prstom jer nam to nije namjera. Ali bih htjeli adresirati da ovakvoj vrsti zabave nije mjesto u 'Životu na vagi'", rekao je Edo mirno, ali odlučno. U kameru su kandidati dali vlastite iskaze, a među njima i Marija: "Zvone, Ana i Nena su pili", rekla je direktno.

Ana je, s druge strane, oštro demantirala: "Ja pila vino? Alkohol se uvijek može testirati, pa da se vidi tko je pio." Zvonimir se, međutim, nije povukao: "Ja sam se veselio s vinom i punu odgovornost preuzimam", izjavio je za kameru. Dodao je i: "Iskreno? Vrijedilo je. Opustio sam se, zabavio i bilo mi je okej." Takva iskrenost nije naišla na odobravanje svih. Katarina je bez zadrške rekla: "Ta osoba koja je preuzela odgovornost je glupa po meni." Trenerica Mirna upozorila je da je konzumacija alkohola izravno suprotna ciljevima showa: "Alkohol je toksičan. Ima kalorije, šteti regeneraciji i direktno poništava učinak treninga. Nema mu mjesta ovdje." Incident koji je počeo kao veselje uz vino otvorio je ozbiljna pitanja, o iskrenosti, disciplini i granicama. I dok se Zvonimir ne kaje, neki i dalje poriču, a Mirna i Edo ne skrivaju razočaranje.