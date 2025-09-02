Emisije
Život na vagi

Ana iz Mostara nakon vaganja u 'Životu na vagi': 'Rekla sam starom životu - nemoj me više ni zvati'

Dugogodišnja zaštitnica napuštenih pasa stala je na vagu s 151,8 kilograma i iskreno priznala da je došlo vrijeme da pomogne sebi

RTL.hr
02.09.2025 22:20

Ana (34) iz Mostara godinama pomaže napuštenim životinjama, skrbi o zajednici i nesebično brine za druge. No, u 'Život na vagi' ušla je  da prvi put u životu pomoć usmjeri prema sebi. Kad je stala na vagu i vidjela brojku 151,8 kilograma, nije skrivala emocije: "Stvarno sam se preopustila." Ana kaže kako su joj kilogrami oduzeli mnogo malih, svakodnevnih radosti.

Ana, Život na vagi
Ana, Život na vagi FOTO: RTL

"Ja variram puno s kilažom", objasnila je, no ovaj put odlučila je da želi stabilnost, promjenu i potpuni zaokret. Ana djeluje odlučno i spremno za borbu, ne samo radi sebe, već i kako bi i dalje mogla pomagati drugima, ali sada kao zdravija i snažnija verzija sebe.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Ante iz 'Života na vagi' zavapio: 'Ne želim da moj sin bude ovakav kakav sam ja sad'

