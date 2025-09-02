Ana iz Mostara nakon vaganja u 'Životu na vagi': 'Rekla sam starom životu - nemoj me više ni zvati'

Ana (34) iz Mostara godinama pomaže napuštenim životinjama, skrbi o zajednici i nesebično brine za druge. No, u 'Život na vagi' ušla je da prvi put u životu pomoć usmjeri prema sebi. Kad je stala na vagu i vidjela brojku 151,8 kilograma , nije skrivala emocije: "Stvarno sam se preopustila." Ana kaže kako su joj kilogrami oduzeli mnogo malih, svakodnevnih radosti.

"Ja variram puno s kilažom", objasnila je, no ovaj put odlučila je da želi stabilnost, promjenu i potpuni zaokret. Ana djeluje odlučno i spremno za borbu, ne samo radi sebe, već i kako bi i dalje mogla pomagati drugima, ali sada kao zdravija i snažnija verzija sebe.

