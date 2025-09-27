Ana iz 'Života na vagi' iskreno nakon ispadanja za RTL.hr: 'Odmah idem u Međugorje i popest ću se na Brdo ukazanja'

Nakon što je napustila show 'Život na vagi', Ana je za RTL.hr otvorila dušu o razlozima ispadanja, gubitku od 15 kilograma, dirljivim planovima za budućnost i odnosima u kući koji su je ponekad, kako kaže, umarali

Pomiješanih osjećaja, sretna što ide kući, ali i tužna što napušta ekipu s kojom je provela intenzivne tjedne transformacije, Ana je napustila show 'Život na vagi'. Iako je vaga pokazala nedovoljan rezultat za ostanak, iza njezinog ispadanja krije se priča o borbi sa zdravstvenim problemima koji su je zadesili u ključnom tjednu. Ipak, kući ne odlazi poražena, lakša je za impresivnih 15 kilograma i s jasnim ciljem pred sobom. Ana bez zadrške priznaje kako smatra da je njezino ispadanje direktna posljedica zdravstvenog stanja koje ju je spriječilo da trenira punom snagom. "Sad će opet ispasti da imam neke isprike, ali mislim da je moje zdravstveno stanje dosta tome pripomoglo jer nisam mogla raditi ovaj tjedan. Stvarno nisam ni očekivala da ću imati tolike bolove", iskreno je započela Ana, dodavši kako takvi problemi mogu značajno utjecati na ženski organizam. "To zna jako utjecati na ženski imunitet, tako i na žensku kilažu. Mislim da je to bio ključan razlog. Stvarno sam radila sve što sam mogla i sve sam, osim tog petka, uspješno odradila." Unatoč svemu, rezultat od 15 kilograma manje u kratkom vremenu za nju je ogromna pobjeda i motivacija za dalje.

icon-expand Ana, Život na vagi FOTO: RTL

Planovi za budućnost već su skovani i ne uključuju odmor. Ana je odlučna nastaviti u istom ritmu, a prvi korak koji će napraviti ima duboko osobno značenje. "Čim ostavim stvari, idem u Međugorje jer mi je bila želja da se popnem na brdo", otkrila je svoj dugo sanjani san. Iako je u Međugorju gotovo svaki vikend, nikada se nije popela na Brdo ukazanja zbog straha. "Nisam smjela sići, a smjela sam se popeti. Imala sam toliki strah, da se popnem metar kraj puta, ne bih se smjela vratiti. Jedva čekam da odem gore i nadam se da ću sada to uspjeti." Nakon što pobijedi taj strah, plan je jasan: "Imam namjeru odmah krenuti s aktivnim treningom. Mislim da ću čak moći dva puta dnevno trenirati – ujutro jednu veliku šetnju, a popodne jedan dobar trening. Samo ću malo manje sjemenki jesti", dodala je kroz smijeh.

Vrijeme provedeno u kući obilježili su i intenzivni odnosi, kako s trenerom, tako i s ostalim kandidatima. Za trenera Edu ima samo riječi hvale. "Edo je jedan veliki čovjek, pa onda veliki trener. Bio mi je jedna od najvećih podrški, čovjek za razgovor, za trening, za sve. Koliko god su treninzi s njim teški, kad mu vidiš facu, imaš volju za dalje. On se s našim glavama poigrao i napravio nas sportašima", s divljenjem je ispričala Ana. Odnose u kući usporedila je s velikom obitelji. "Kad imaš četiri brata, posvađaju se između sebe, što je normalno. Svađali smo se i mirili, sve je to normalno kad si zatvoren s ljudima koje ne poznaješ." Ipak, priznala je da se nije sa svima jednako povezala te da su je neke teme zamarale. Njezina favoritkinja za pobjedu je Kata, a razlog je iznimno emotivan. "Ja čitavo ovo vrijeme navijam za Katu. Njezin najmanji gubitak mene veseli zato što znam koliko to znači njezinoj kćerki i njoj, jer nemaju nikoga. Imaju jedna drugu", povjerila se Ana i dodala: "Mene ljudske priče zamaraju, tko je s kim, tko je što rekao... Malo mi to ide na živce. Dok su, recimo, Kata i naše teme ronjenje, cvijeće... Ne umara me žena. Čak mi je draže što je ona ostala nego da sam ja otišla."

icon-expand Ante, Ana, Josipa, Život na vagi FOTO: RTL