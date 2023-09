Ana iz 'Života na vagi' objavila fotografiju s kćerinog krštenja: 'Od danas si dijete Božje'

Podsjetimo, Ana je dobila kćer Niku s Dominikom Kračunom, finalistom pete sezone 'Života na vagi'. Za RTL.hr je progovorila o porođaju. "Taj dan sam bila kod ginekologice na pregledu, sve je bilo uredu i samo odjedanput je pukao vodenjak. Za raniji porođaj nije bilo nikakve naznake, ali njoj se očito žurilo", ispričala je Ana.

"Trudovi su krenuli u petak, morala sam hitno za Osijek. Patnja je krenula oko ponoći pa sve do deset ujutro. Bila sam na dripu, no na kraju su se liječnici odlučili za carski rez. Više nisam mogla izdržati, bilo je to katastrofa. Beba je malena, mislili su da će sve to ići i prirodnim putem budući da sam rodila u 35. tjednu, ali nismo uspjeli. Hvala Bogu, sve je uredu. Beba je odlično, ne treba biti u inkubatoru samo što je dobila žuticu. Rođena je s dva kilograma i 700 grama, a dugačka je 47 centimetara", dodala je ponosna novopečena majka.