Ana iz 'Života na vagi' objavila preslatki video s kćeri i otkrila: 'Rodila sam veliku svađalicu'

"A slatkoće", "Slatkiš", komentirali su Anini pratitelji koje je raznježio video.

Inače, Ana je nedavno otkrila za RTL.hr da ove godine ima prvo ljetovanje s kćeri. "Otići ćemo malo na more, jedno mjesto u okolici Omiša, prvo ćemo nas dvije same jer Dominik radi pa će nam se on pridružiti. Moramo iskoristiti vrijeme dok ne počnem radi'', rekla je Ana koja je do 15. kolovoza na godišnjem odmoru, a do kraja godišnjeg odmora planira pronaći novi posao kako bi već krajem ljeta počela raditi.