Ana iz 'Života na vagi' se slomila pred kamerama, otkrila bolnu istinu: 'Osjećam se kao da sam deset kila dobila'

Ana je priznala kako se osjeća loše i da ne očekuje dobar rezultat. Njezina ispovijest otkrila je duboke zdravstvene probleme koji je muče godinama, a koji su se u izolaciji i pod naporom intenzivnih treninga samo pogoršali. "Mislim da sam ja ta koja odlazi. Već treći mjesec nisam dobila menstruaciju i stvarno imam očajne bolove. Zadnja tri dana su katastrofa", započela je Ana, dodavši kako se s tim problemima bori još od šestog razreda osnovne škole te da je u prošlosti zbog toga primila krv čak pet puta. Fizička bol postala je gotovo nepodnošljiva. "Osjećam se toliko teško kao da sam deset kila dobila. Kukovi mi se raspadaju, noge me baš bole", povjerila se, objašnjavajući kako je zbog toga praktički "nepokretna i nesposobna za život" u najtežim danima. Osim teške fizičke bitke, Ana je vodila i onu psihičku. Pritisak vanjskog svijeta i obaveza koje je ostavila kod kuće postao je prevelik teret.

Ana, Život na vagi

"Meni je problem najviše moj mozak", iskreno je priznala. "Nikad nisam bila odsutna od svojih obaveza toliko dugo. Veliku odgovornost ostavila sam ljudima vani. Stalno razmišljam: 'Što ako se nešto desi? Mene nema?'" Njezino stanje nije promaklo ni treneru Edi Mehmedoviću, koji je iznio svoju zabrinutost. "Meni se čini, možda griješim, ali ovo bi se u medicinskim knjigama opisalo kao nekakav anksiozni napadaj. Ta tjeskoba toliko prožima jer imaš previše stvari na pameti u jednom trenutku da jednostavno imaš osjećaj pucanja", prokomentirao je Edo, sugerirajući da Anin fokus nije mogao biti na procesu mršavljenja. Vaga je pokazala gubitak od samo 1,1 kilograma, što je u postotku iznosilo svega 0,8 posto i smjestilo je na dno ljestvice crvenog tima. Za Anu, to nije bio šok, već potvrda onoga što je i sama osjećala.

Ana, Život na vagi

Njezina želja za odlaskom postala je očita. "Voljela bih otići kući, biti jedan vikend kući. Toliko sam van sebe, toliko imam osjećaj da trebam biti vani", rekla je. Čini se da je njezin odlazak bio jedino logično rješenje, što je potvrdio i trener Edo. "U takvoj situaciji, mislim da je bolje i sretnije rješenje onda povratak kući." Iako je njezin put u 'Životu na vagi' završen, Anina priča snažno je odjeknula kao podsjetnik da je borba s kilogramima često isprepletena s dubljim, nevidljivim bitkama za fizičko i mentalno zdravlje. Za nju, povratak kući nije poraz, već prilika da se posveti sebi na mirniji način, daleko od pritiska javnosti.

Edo, Život na vagi