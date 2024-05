Ana iz 'Života na vagi' za RTL.hr o velikom svadbenom slavlju: 'Bit će 300 ljudi...'

''Svadba je u subotu, velika, slavonska... Bit će 300 ljudi, a od kandidata iz 'Života na vagi' doći će Sara Sitarić, Matej Petrović zvan Bubi. Zvala sam i Macu, no njoj je nešto iskrsnulo'', otkrila je Ana.

Priznala je kako je uzbuđena, no i napeta. ''Jako sam uzbuđena, no osjećam kako sam pod stresom zbog 100 obaveza... Pogotovo jer je sve na veliko i s puno ljudi pa sve mora biti po nekom redu i njihovim običajima kako to već je u Slavoniji'', objasnila je Ana. ''Volim običaje, no puno je to posla'', dodala je, a otkrila je i mali 'hint' za vjenčanicu.