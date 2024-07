Ana iz 'Života na vagi' za RTL.hr o prvom ljetovanju s djetetom: 'Pravo veselje bilo je kada je došao suprug'

Ana Žderić Kračun i Dominik Kračun bivši su kandidati 'Života na vagi', ove su se godine vjenčali, a i njihova kćerkica Nika je proslavila prvi rođendan pa je tako ovo bilo njihovo prvo ljetovanje u ulozi roditelja. Za RTL.hr je otkrila kako su se snašli.

''Odlično je bilo, odmorila sam se, ali nije isto kao prijašnjih godina. Nije to više to, ali zanimljivo je, drugačije. Sva sreća ona je jako dobro dijete, ipak malo to sve umori čovjeka – obuci, svuci pa nosi ručnike, kolute za plažu, šator i sve rekvizite. Što bebi treba više mami treba manje'', našalila se Ana, a otkrila je kako se Niki jako sviđa more.