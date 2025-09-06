Emisije
Život na vagi

Ana spašava pse s ulice, a u 'Život na vagi' je došla s jasnim ciljem: 'Želim popraviti sebe i svoje zdravlje'

Ana (34) iz Mostara za RTL.hr je otkrila da se bavi humanitarnim radom i spašava pse s ulice te se osvrnula na svoj cilj i razlog prijave u 'Život na vagi'

RTL.hr
06.09.2025 10:00

Kandidatkinja devete sezone 'Života na vagi' Ana (34) iz Mostara bavi se spašavanjem pasa s ulice, a otkrila je da ih trenutno ima petnaestak i da se je riječ o humanitarnom radu. 

Koliko je teško brinuti se o 15-ak pasa?

Nije teško, imamo red, tu mi je muž, tu mi je mama, imam još dvije kolegice koje mi pomažu. Rasporedimo se i to ide. 

Ana, Život na vagi
Ana, Život na vagi FOTO: RTL

Koliko je teže brinuti se za pse koji imaju neke bolesti?

Puno teže. Ja sam tu za ove malo teže slučajeve jer piju tablete. Imam psa koji je slijep, ima epilepsiju, imaju umjetne kukove, noge tako da tu sam ja uvijek za ove neke teže stvari. 

Koliko bi vam bilo lakše raditi vaš prelijepi humanitarni posao da ste u boljoj formi?

Naravno da bi bilo lakše. Mislim, kad nađemo psa od 35 kilograma, nije se baš lako sagnuti, dignuti, uzmeš ga. Zbog toga sam i došla u 'Život na vagi', da popravim sebe, fizičko zdravlje, čim sam lakša, sve će lakše ići. 

Što je Ana još otkrila u intervjuu za RTL.hr, pogledajte u videu.

Nova sezona 'Života na vagi' - od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u i dan ranije na platformi Voyo.

Život na vagi

Trenerica Mirna zabrinuta za Zvonimira: 'Podsjeća me na Alinu - ide prema pobjedi, ali ovo je krivi način!'

