Anin emotivan oproštaj od 'Života na vagi': 'Mislim da je ovo sve gluma'

"U show si stigla sa 151,8 kilograma, a danas imaš 137,6", istaknula je Blaće, sumirajući Aninu borbu. "Ukupno je to razlika od 14,2 kilograma, odnosno 9,4 posto tjelesne mase." Iako rezultat na posljednjem vaganju nije bio dovoljan za ostanak, ovaj značajan gubitak predstavlja čvrst temelj za novi početak izvan zidova izolacije. Posebno dirljiv trenutak uslijedio je prikazivanjem Anine video poruke koju je snimila pri samom ulasku u kuću. U njoj je, puna nade i odlučnosti, sama sebi dala obećanje koje će je voditi i nakon završetka natjecanja. "Ušla si u jednu veliku fazu promjene svog života i obećajem sama sebi da ćeš uspjeti s tim da ne smiješ imati ni malo sumnje", poručila je tada samoj sebi, potpuno svjesna izazova koji je čekaju. "Moraš biti svjesna da će biti teško i da neće biti baš sve kao što si ti zamislila, ali s malim koracima do velikog cilja."

Anini ciljevi nisu bili samo brojke na vagi, već povratak svakodnevnim radostima koje su joj zbog prekomjerne težine bile uskraćene. U videu je otkrila svoju veliku i jednostavnu želju: "Sljedeći izlazak iz života na vagi mora biti u farmericama koje sam zacrtala i mora biti jedna velika šetnja sa psima. Znači šetnja, ne da ja sjedim dok oni hodaju." Vrhunac njenog obećanja bio je jasan i ambiciozan cilj koji si je postavila: "Nadam se da ću se potruditi da uspijem ostvariti ono po što sam došla, manje četrdeset kilograma. To sam jedino obećala i nadam se da ću održati obećanje." Iako je Ana napustila natjecanje, njezino putovanje daleko je od gotovog. S 14,2 kilograma manje i snažnim obećanjem koje odzvanja kao motivacija, Ana odlazi kući s jasnom vizijom i alatom za nastavak borbe, spremna da ostvari svoj konačni cilj.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.