Anja Veber poslala snažnu poruku ženama iz nove sezone 'Života na vagi': 'Zatrudnjela sam odmah nakon showa, to je nešto najbolje što mi se dogodilo'

Ako je nekome istinska želja da dobije dijete, to je sasvim dovoljno da daju svoj maksimum te da to i ostvare. Majčinstvo je najbolja stvar koja mi se dogodila u životu. Nije svakome lako kilograme skida sam, pogotovo ako netko ima prekomjernu tjelesnu težinu odmalena kao ja i ne znam što znači biti mršav. Također, ne pomaže se samo u skidanju kilograma nego da se naučiš nositi s ružnim riječima koje ti drugi upućuju i da dobiješ svoje "ja". Sada sam prošla dva poroda u godini dana, ostala sam trudna odmah nakon izlaska iz showa tako da se nisam stigla ni upoznati sa svojim "novim tijelom". Kroz ove dvije trudnoće dobila sam 25 kilograma, naravno nešto je već otišlo s porodom, ali sad je vrijeme da se malo dovedem u red.

Što kažete na nove kandidate?

Život na vagi je show, ali jedinstvena prilika da prihvatiš tuđu pomoć da poboljšaš svoj život. Predivni treneri koji ti prirastu srcu bez obzira koliko ti dignu živce tijekom treninga, nutricionisti pa do urednika, kamermana, a pogotovo drugi kandidati postanu ti kao druga obitelj. Izolacija koja traje tri mjeseca bi utjecala na bilo kojeg čovjeka, kao da odeš u divljinu i izbaciš svu tugu i bijes iz sebe. Novim kandidatima želim sreću i da izdrže što duže mogu, što više ostanu, to će više naučiti. Na svijetu ima previše ljudi koji imaju nešto u svom životu što ih muči, a ovi ljudi su skupili hrabrosti da svoje probleme kažu pred svima što nije lako. Prvenstveno, Nina je predivna djevojka, a Esmiru smo se svi nasmijali. Ima previše tužnih priča, ali najviše me pogodila Alinina, to ne bi smio doživjeti nitko. I danas je previše negative i ružnih komentara na pretile ljude.

