ANKETA Ante tvrdi da su Zvone i Josipa okrenuli leđa svome timu - smatrate li da je to istina?

Iako se finale bliži i natjecanje postaje sve više individualno, duh timske pripadnosti, čini se, i dalje živi u nekim kandidatima. Bivši plavi tim, Ante i Marija, držali su se dogovora i svoj glas dali Neni, članici suparničkog crvenog tima

Očekivali su da će i Josipa slijediti istu logiku. Međutim, uslijedio je šok. Josipa je okrenula pločicu s Antinim imenom, a njezino objašnjenje pokrenulo je lavinu. "Moram reći što mi je na duši," započela je Josipa, vidno potresena. "Ima i Domagoj ozljedu, ali moje osobno razmišljanje je da je Ante ipak mogao malo više potegnuti u kompletnom cijelom procesu... Njegov angažman je ovdje mogao biti malo bolji." Antina reakcija bila je mješavina nevjerice i razočaranja. "Stvarno sam očekivao svašta, jer mi je svojim ponašanjem pokazala da nije timski igrač, da se ne drži svojih riječi, već 13 tjedana," rekao je Ante, dodajući kako je on "davnih dana na jednom obiteljskom sastanku rekao da ona nije timski igrač."

Ante, Život na vagi FOTO: RTL

Dok se plavi tim raspadao, crveni tim je pokazao zavidnu razinu jedinstva i strateške promišljenosti. Domagoj, Dominik i Nena, čiji je glas vrijedio dvostruko, redom su ispisali Josipino ime, prepoznavši je kao najveću konkurenciju. No, njihovi razlozi nisu bili samo strateški. Dominik je u svom izlaganju bio posebno oštar, povlačeći paralelu između Josipe i nedavno izbačenog Zvone. "Ono što sam ja primijetio ovaj tjedan je da je napravila ono što je zamjerila Zvoni," objasnio je Dominik. "Ona je zamjerila Zvoni što je okrenuo leđa svom timu. Ovo je bio evidentno rezultat toga da je ona jedina uz Maru i Antu napisala nekoga od svojih bivših suigrača... Zamjeriti Zvoni jednu stvar i onda napraviti identičnu stvar odmah isti dan, za mene je taj čin bio niski udarac."

Josipa, Život na vagi FOTO: RTL

Dominik je dodao kako je stekao dojam da se Josipa, nakon što je Nena osvojila dupli glas, počela "podilaziti" crvenom timu kako bi osigurala svoje mjesto u finalu, okrećući leđa Mariji i Anti. Nakon što su glasovi prebrojani i postalo je jasno da Josipa s četiri glasa napušta show, uslijedio je jedan od najhladnijih oproštaja sezone. Dok su se ostali kandidati grlili s Josipom, Ante se demonstrativno okrenuo i otišao, odbivši pružiti ruku. "Jednostavno, mislim da ne zaslužujemo ruku i pozdrav, tako da sam se okrenuo i otišao svojim putem," objasnio je svoj potez. U izjavi nakon eliminacija, nije štedio riječi. "Zvone je okrenuo leđa svom timu. Sve je to napravila isto i Josipa. Nek se pogledaju u ogledalo kad obuku plavu majicu, kad je iz kofera izvade. Zaslužuju li je? Ja mislim da nisu."

