ANKETA Čija vas je transformacija u 'Životu na vagi' najviše oduševila?

"Kad imaš cilj i želiš skinuti kile, to je to. Nešto je puklo u meni i nema povratka", rekla je.

Upravo je Alina izjavila da 'Životu na vagi' treba jedna žena pobjednica i ona je uspjela to i postati. "Ja sam se više šalila: 'U ovom showu je potrebna prva žena pobjednica'. To me je držalo, to mi je pomagalo jer naravno da je to jedna neprirodna situacija u kojoj treba ostati psihički prisutan. Tako da, to me je držalo, to mi je davalo motivaciju, a sada ja ne znam, ja ne vjerujem, ja sam to ostvarila kako", ispričala je.

A u anketi RTL.hr-a pitamo vas čija vas je transformacija najviše oduševila?