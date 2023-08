ANKETA Edo i Mirna su suparnici u 'Životu na vagi': Što mislite čiji će tim biti uspješniji?

Ove jeseni kreće sedma sezona 'Života na vagi' u kojoj će treneri Edin Mehmedović i Mirna Čužić pomoći kandidatima da steknu nove, zdravije navike i završe kao pobjednici u borbi s prekomjernim kilogramima. Kako će izgledati put novih natjecatelja u showu, moći ćete pratiti na RTL-u i RTL-ovoj novoj streaming platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama.

Već je dobro poznato kakav pristup kandidatima prakticira Edo dok je Mirna u intervjuu za RTL.hr otkrila kako će pristupiti svom timu. "Kandidatima mislim pristupiti strogo, ali ne mogu vam sad još konkretno odgovoriti na to pitanje dok ih ne upoznam. Svatko je poseban i svakome ću pristupiti onako kako smatram da je najbolje za njega, ali ono što mogu reći cijelom timu je da će biti vojnički dril. To je nešto što ih izbacuje iz zone komfora i mislim da pristup treba biti malo stroži na početku. Naravno, uz puno zabave i smijeha, ali prije svega, military drill", ispričala je Mirna. Istaknula je da zna nametnuti autoritet kad to situacija zahtijeva. "Nemojte da vas zavara ovo baby face", rekla je kroz smijeh.