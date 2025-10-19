ANKETA Izbačen jedan od najvećih favorita! Koga sada vidite kao pobjednika 'Života na vagi'?

Uvođenje zelene linije i pravila da svatko igra za sebe u potpunosti je promijenilo dinamiku u kući

icon-close

Tenzije koje su dovele do Zvonimirovog izbacivanja kuhale su se cijeli tjedan. Čim je timska faza završila, Zvone je, kako su to doživjeli njegovi bivši suigrači, okrenuo leđa plavoj boji. U prvom individualnom izazovu, ciljano je punio posude svojih donedavnih saveznika, a na vaganju je svoj potez objasnio brutalno iskreno. "Moja prava istina je bila to da sam se htio na neki način malo... sad će ovo grubo zvučati, ali malo osvetiti, malo da se nasladim," priznao je Zvone, dodavši kako je napokon dobio priliku pokazati što može sam, bez da ga, kako kaže, sputavaju drugi. Dok se plavi tim raspadao po šavovima, bivši crveni tim pokazao je zavidnu razinu zajedništva.

icon-expand Eliminacije, Život na vagi FOTO: RTL

Odlaskom Zvone, igra je postala otvorenija no ikad. Nekoliko kandidata sada se nameće kao potencijalni favorit za pobjedu: Kapetan bivšeg crvenog tima Dominik pokazao je da razmišlja nekoliko koraka unaprijed. Njegova sposobnost da održi svoj tim na okupu čak i u individualnoj fazi čini ga izuzetno moćnim igračem. Pitanje je samo hoće li ga njegova nemilosrdna taktika učiniti metom ostalih kada se njegov "čopor" osjeti sigurnim.

icon-expand Dominik, Život na vagi FOTO: RTL

Nena je ovaj tjedan zablistala. Pobjedom u izazovu s balonom osigurala si je ključnu prednost od 1,6 kg, što ju je s konačnim postotkom od 2,8% postavilo na vrh ljestvice i zaštitilo od eliminacija. Njezino samopouzdanje raste iz tjedna u tjedan i pokazuje da je ne treba podcjenjivati.

icon-expand Nena, Život na vagi FOTO: RTL

Nakon nekoliko slabijih rezultata, Ante je ovaj tjedan eksplodirao, izgubivši impresivnih 2,3 kg (1,6%) i pao ispod 140 kilograma. Da Nena nije imala prednost, on bi bio pobjednik vaganja. Njegova želja za finalom se probudila, a s njom i potencijal da iznenadi sve. Iako je bila Zvonina glavna meta i našla se ispod zelene linije, Josipa je preživjela prve eliminacije. Sada, kad je njezin najveći rival izvan igre, mogla bi dobiti priliku da se fokusira isključivo na sebe i pokaže svoju snagu, koju su joj čak i članovi suparničkog tima priznali.

icon-expand Josipa i Ante, Život na vagi FOTO: RTL

Kao ključni dio crvenog saveza, Domagoj je dokazao svoju ustrajnost i sjajne rezultate. Njegova snaga leži i u timskoj igri i ako se crveni savez održi, Domagoj ima siguran put prema završnici. Sneki je, uz Dominika i Domagoja, stup crvenog tima. Iako se ne ističe kao vođa, njezina dosljednost i pouzdanost čine je opasnom igračicom iz sjene koja bi mogla iznenaditi kada se borba zaoštri.

icon-expand Snežana, Nena, Dominik, Život na vagi FOTO: RTL

Marija se za sada uspješno drži po strani velikih sukoba, fokusirajući se na svoje rezultate. Dok su se drugi bavili strategijama i izdajama, ona je tiho radila na sebi. Ta taktika mogla bi joj se isplatiti i dovesti je daleko, pogotovo ako se glavni savezi počnu međusobno urušavati.

icon-expand Marija, Život na vagi FOTO: RTL

Prve individualne eliminacije pokazale su da kilogrami na vagi više nisu jedino mjerilo uspjeha. Lojalnost, strategija i socijalna igra postali su jednako važni. Zvone je platio cijenu svoje iskrenosti i samouvjerenosti, a njegov odlazak ostalima je poslao jasnu poruku: nitko nije siguran. Tko će se najbolje snaći u ovoj novoj, nemilosrdnoj fazi natjecanja i tko po vama sada ima najviše šansi za pobjedu?

Anketa Tko je vaš favorit za pobjedu? Nena Domagoj Snežana Ante Josipa Marija Dominik Muškarac Žena Nena 281 Domagoj 357 Snežana 31 Ante 35 Josipa 369 Marija 508 Dominik 225 Nena 7 Domagoj 197 Snežana 0 Ante 18 Josipa 17 Marija 19 Dominik 129 Nena 274 Domagoj 160 Snežana 31 Ante 17 Josipa 352 Marija 489 Dominik 96 Ukupno Muškarac Žena

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI':