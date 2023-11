ANKETA Je li crveni tim ispravno odlučio? Leo ispao zbog klanova ili fer igre?

Kandidati plavog tima raspravljali su o odlasku Leonarda Praje . Smatraju da to nije bilo uredu od crvenog tima te da su pogriješili. "Mislim da je Leo uz Gorana najjača karika crvenog tima", rekla je Nina. Priznali su kako je Leo imao loš ciklus, što zbog ozljeda, a što zbog nedostatka motivacije no smatraju da to članovima tima ne daje za pravo da ga izbace.

"Nekima daju prilike, a nekima ne daju. Imaju klanove i to je to. On nije bio u tom klanu", rekli su. Govorili su o tome kako imaju dva para u timu i nema šanse da će se međusobno pisati. To se odnosila na Ljubu i Gorana te Silviju i Mislava Vlašića.