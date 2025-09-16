Emisije
Život na vagi

ANKETA Misterij 'Života na vagi': Je li Ana pila vodu i kalkulirala?

Ana ima jednu verziju priče, a neki kandidazi 'Života na vagi' u nju ne vjeruju

RTL.hr
16.09.2025 09:00

Novo vaganje u 'Životu na vagi' iznijedrilo je brojna pitanja. Jedno od njih su - kalkulacije. Anin rezultat od izgubljenih 1,1 kilogram unio je sumnje u crveni tim.

Na vaganju se spomenulo i to da je Ana pila dosta vode kako bi izgubila što manje kilograma jer je crveni tim imao 3 kilograma prednosti na vaganju zbog pobjede u izazovu. 

"Nije mi jasna tvoja voda", rekao je Domagoj. 

Ana, Život na vagi
Ana, Život na vagi FOTO: RTL

Ana je negirala da je pila vodu prije vaganja već je Domagoju i Ivici rekla kako je izmislila da je to učinila i rekla nekome od kandidata kako bi otkrila tko širi tračeve. 

"Nekoliko ljudi sam ispričala različite priče. Svi ste dobili različitu verziju. Troje ljudi je dobilo verziju s jednom litrom vode, neki s dvije, ostali sa sirom. Sada znam odakle je sve krenulo", rekla je Ana. 

Anketa
Misterij 'Života na vagi': Je li Ana pila vodu i kalkulirala?

"To su spletkarenja i tračevi koji definitivno nikome ne trebaju", rekao je Domagoj. 

Dominik smatra kako je to ipak učinila s obzirom na to da je na vaganju izgubila svega 1,1 kilogram. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Domagoj prozvao Anu zbog spletkarenja: 'Čemu to? Samo unosiš nemir u tim!'

