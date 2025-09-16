ANKETA Misterij 'Života na vagi': Je li Ana pila vodu i kalkulirala?

Novo vaganje u 'Životu na vagi' iznijedrilo je brojna pitanja. Jedno od njih su - kalkulacije. Anin rezultat od izgubljenih 1,1 kilogram unio je sumnje u crveni tim.
Na vaganju se spomenulo i to da je Ana pila dosta vode kako bi izgubila što manje kilograma jer je crveni tim imao 3 kilograma prednosti na vaganju zbog pobjede u izazovu.
"Nije mi jasna tvoja voda", rekao je Domagoj.
Ana je negirala da je pila vodu prije vaganja već je Domagoju i Ivici rekla kako je izmislila da je to učinila i rekla nekome od kandidata kako bi otkrila tko širi tračeve.
"Nekoliko ljudi sam ispričala različite priče. Svi ste dobili različitu verziju. Troje ljudi je dobilo verziju s jednom litrom vode, neki s dvije, ostali sa sirom. Sada znam odakle je sve krenulo", rekla je Ana.
"To su spletkarenja i tračevi koji definitivno nikome ne trebaju", rekao je Domagoj.
Dominik smatra kako je to ipak učinila s obzirom na to da je na vaganju izgubila svega 1,1 kilogram.
