ANKETA Plavi ili Crveni? Stari timovi 'Života na vagi' i dalje vode bitku - odlučite vi!

Finale popularnog showa 'Život na vagi' opasno se približava, ali iako se natjecanje službeno već tjednima vodi individualno - u kući i dalje vlada neizgovoreni rat bivših timova.

Na jednoj strani bivši plavi tim: Ante, Marija i Josipa. Na drugoj strani bivši crveni: Dominik, Domagoj i Nena. Iako na majicama više nema različitih boja, savezničke linije jasno su iscrtane, a odnosi među kandidatima napeti kao nikad dosad.

Sve je dodatno eskaliralo nakon izazova u kojem je pobjedu odnijela Nena, osvojivši moćan dvostruki glas. Taj potez stavio je sudbinu jednog od kandidata praktički u ruke bivšeg crvenog tabora i otvorio prostor za taktiziranje tik pred samo finale.