ANKETA Plavi ili Crveni? Stari timovi 'Života na vagi' i dalje vode bitku - odlučite vi!

Finale popularnog showa 'Život na vagi' opasno se približava, ali iako se natjecanje službeno već tjednima vodi individualno - u kući i dalje vlada neizgovoreni rat bivših timova.
Na jednoj strani bivši plavi tim: Ante, Marija i Josipa. Na drugoj strani bivši crveni: Dominik, Domagoj i Nena. Iako na majicama više nema različitih boja, savezničke linije jasno su iscrtane, a odnosi među kandidatima napeti kao nikad dosad.
Sve je dodatno eskaliralo nakon izazova u kojem je pobjedu odnijela Nena, osvojivši moćan dvostruki glas. Taj potez stavio je sudbinu jednog od kandidata praktički u ruke bivšeg crvenog tabora i otvorio prostor za taktiziranje tik pred samo finale.
"Jedino bitno je da bivši crveni pobijede, da se naš plan ispuni", poručio je Dominik, potvrđujući da crveni još uvijek dišu kao tim. "Svaka pobjeda crvenog člana je pobjeda crvenog tima. To je jasno kao dan", dodao je Domagoj.
Na drugoj strani, u plavom taboru zavladao je strah i nesigurnost. Josipa je prva priznala da osjeća pritisak i sumnja da će baš ona biti meta: "Mislim da bi mogli mene izbaciti. Sad smo doslovno pred vratima raja i stvarno ne bih željela ispasti."
Nena ne skriva da će svoj glas upotrijebiti strateški: "Lijepo je imati moć, samo je treba znati iskoristiti. A ja ću svoju ovaj tjedan iskoristiti."
I dok kandidati kuju planove i osluškuju tko će kome okrenuti leđa, jedno je sigurno, stari plavo-crveni rat dobio je novu epizodu.
Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.