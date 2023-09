ANKETA Smatrate li da je Martin dorastao ulozi vođe tima? Plavi se bune, a ni on nije zadovoljan

Martin Jakubovski najmlađi je kandidat sedme sezone showa 'Život na vagi'. No, usprskos tome, ovaj se mladić odlično uklopio u tim. Štoviše, kandidati su ga odabrali da im bude vođa. Ipak, izgleda kako se on s tom ulogom baš ne nosi najbolje. Polako dolazi do pucanja, što je primijetila i trenerica plavog tima Mirna Čužić. Prozvala ga je da nije primjer drugima te da se što prije mora posložiti. Njegovu je ulogu komentirala i za RTL.hr.

"Drago mi je što su Martinu dali priliku, ali težak je to teret biti vođa sedmorici jako različitih ljudi za tako mladog dečka koji se i sam bori pronaći svoje mjesto u timu. Na njima je sada da uvažavaju i poštuju njegove odluke i pomognu mu u ulozi vođe koju su mu na kraju sami dodijelili", rekla je.

Martin je javno rekao kako bi volio da ga maknu oni ljudi koji smatraju da bi mogli biti bolji od njega. Tu je mislio na Peru Jukića, koji pak kaže kako on nije taj kome se Martin ne sviđa.

