ANKETA: Timski igrač ili finalist? Je li kapetan Dominik donio ispravnu odluku?

U velikom izazovu koji je testirao snagu, izdržljivost i timsku strategiju, kandidati su se suočili s guranjem bala sijena. Neravan i blatnjav teren dodatno je otežavao zadatak, a timovi su morali uložiti posljednji atom snage kako bi svaku od deset bala dogurali do cilja. Crveni tim je, predvođen kapetanom Dominikom, pokazao bolju organizaciju i snagu te je prvi završio iscrpljujući zadatak. Kao nagrada za pobjedu, upravo je Dominik dobio priliku popeti se na visoku platformu i, bez konzultacija s ostatkom ekipe, odabrati nagradu koja se krila u škrinji. Na vrhu platforme, pred Dominikom su se našle dvije kartice. Jedna je nudila četiri kilograma prednosti za cijeli tim na idućem vaganju – ogromna pomoć koja je mogla spasiti nekog od njegovih suboraca od ispadanja. Druga je bila puno osobnija i primamljivija: direktan ulazak u finale devete sezone 'Života na vagi'.

Nakon kraćeg oklijevanja, tijekom kojeg je, kako je sam priznao, "napravio korak nazad da promijeni odluku", Dominik je ipak odabrao osobnu korist. Uzeo je karticu koja mu jamči mjesto u samoj završnici showa. "Inače ne bih izabrao ovu nagradu, ali mislim da mi je savršena prilika za pobjedu", izjavio je Dominik po silasku, dodavši: "Mislim da sam donio jednu mudru, racionalnu odluku za koju mislim da bi svatko na mojem mjestu donio." Iako bi se očekivalo da će ovakav potez izazvati negodovanje u timu, crveni su Dominika dočekali s pljeskom i potpunim odobravanjem. "Bravo, Dome!", "Svatko bi tako odabrao, nisi pogriješio", bili su samo neki od komentara njegovih timskih kolega, koji su smatrali da je kao jedan od najjačih kandidata svoju priliku apsolutno zaslužio.

Sada, kada su se dojmovi slegli, postavlja se pitanje – je li ovo bio opravdan potez vođe koji gleda prema konačnoj pobjedi ili sebičan čin koji je pogazio temelje timskog duha? Što vi mislite?