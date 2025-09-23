Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

ANKETA: Tko je vaš favorit za pobjedu 'Života na vagi'?

Kandidati svakim danom gube kilograme, ali i otkrivaju svoju snagu, karakter i priče koje diraju, a publika već ima svoje miljenike. Glasajte u našoj anketi i recite - tko po vama zaslužuje titulu pobjednika?

RTL.hr
23.09.2025 16:00

Borba za titulu pobjednika devete sezone showa 'Život na vagi' ulazi u sve napetiju fazu. Kilogrami padaju, odnosi se mijenjaju, emocije pršte, a među kandidatima se sve jasnije naziru oni koji, osim fizičkom transformacijom, publiku osvajaju i osobnošću, motivacijom, pristupom i srcem. Neki su favoriti zbog svojih rezultata na vagi, neki zbog promjena koje pokazuju iznutra, a neki zbog snažnih priča i ustrajnosti koja inspirira. No, jedno je sigurno - vaš glas može otkriti tko je broj jedan po mišljenju publike!

Anketa
Tko je po vama najveći favorit za pobjedu u devetoj sezoni 'Života na vagi'?

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

život na vagi anketa
Moglo bi te zanimati

Kako se u 'Životu na vagi' oporaviti od izrazito napetog prošlog tjedna? Evo što čeka kandidate

Katarina za RTL.hr otkrila tko joj je najveća podrška u plavom timu: 'Osjećam da joj treba čak i neka vrsta zaštite'

Alina nakon 'Života na vagi' ne staje, pogledajte kako danas trenira bez teretane!

Tko više ne može izdržati? Show potresaju ozljede i emocionalne krize!

Evo bez kojih 5 stvari Edo i Mirna iz 'Života na vagi' nikad ne kreću na trening!

Emotivni slomovi i šokovi na vagi: Najintenzivniji tjedan 'Života na vagi' dosad!