ANKETA: Tko je vaš favorit za pobjedu 'Života na vagi'?

Borba za titulu pobjednika devete sezone showa 'Život na vagi' ulazi u sve napetiju fazu. Kilogrami padaju, odnosi se mijenjaju, emocije pršte, a među kandidatima se sve jasnije naziru oni koji, osim fizičkom transformacijom, publiku osvajaju i osobnošću, motivacijom, pristupom i srcem. Neki su favoriti zbog svojih rezultata na vagi, neki zbog promjena koje pokazuju iznutra, a neki zbog snažnih priča i ustrajnosti koja inspirira. No, jedno je sigurno - vaš glas može otkriti tko je broj jedan po mišljenju publike!