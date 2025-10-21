ANKETA Tko vas je osvojio srcem? Izaberite kandidata 'Života na vagi' koji vas je najviše inspirirao!

U svakoj sezoni 'Života na vagi' postoje natjecatelji koji svojom snagom, upornošću i dobrotom ostave trag koji nadilazi broj izgubljenih kilograma. Oni koji su povezali kuću, davali snagu drugima kad je bilo najteže i pokazali da pobjeda nije uvijek samo na vagi, nego i u srcu.

Jedni će se sjetiti Nene i njezine smirenosti koja je bila oslonac mnogima, drugi Snežane koja je tihi, ali snažan stup kuće, treći Marije čije su emocije uvijek bile iskrene, Ante koji je unatoč ozljedi nastavio gurati, Josipe koja se nije predala unatoč pritiscima, Domagoja koji je uvijek pokazivao borbenost ili Dominika koji je cijelu sezonu balansirao natjecanje i brigu za druge. Jer kad se ugase kamere, upravo su ta prijateljstva, zagrljaji i riječi podrške ono što mnogi pamte najduže.