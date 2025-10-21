Emisije
Život na vagi

ANKETA Tko vas je osvojio srcem? Izaberite kandidata 'Života na vagi' koji vas je najviše inspirirao!

Ove sezone nije manjkalo boraca ni emotivnih trenutaka. Od snažnih fizičkih transformacija, preko suza u kuhinji i podrške na treninzima, pa sve do onih koji su tuđi uspjeh slavili jednako kao i vlastiti

RTL.hr
21.10.2025 17:00

U svakoj sezoni 'Života na vagi' postoje natjecatelji koji svojom snagom, upornošću i dobrotom ostave trag koji nadilazi broj izgubljenih kilograma. Oni koji su povezali kuću, davali snagu drugima kad je bilo najteže i pokazali da pobjeda nije uvijek samo na vagi, nego i u srcu.

Jedni će se sjetiti Nene i njezine smirenosti koja je bila oslonac mnogima, drugi Snežane koja je tihi, ali snažan stup kuće, treći Marije čije su emocije uvijek bile iskrene, Ante koji je unatoč ozljedi nastavio gurati, Josipe koja se nije predala unatoč pritiscima, Domagoja koji je uvijek pokazivao borbenost ili Dominika koji je cijelu sezonu balansirao natjecanje i brigu za druge. Jer kad se ugase kamere, upravo su ta prijateljstva, zagrljaji i riječi podrške ono što mnogi pamte najduže.

Život na vagi
Život na vagi FOTO: RTL
Anketa
Tko je najveće srce i inspiracija ove sezone?

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI':

