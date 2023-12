ANKETA Vidite li Gorana kao pobjednika 'Života na vagi'?

''Nije bitno što je ispao, ali da: glasao sam da on ispadne jer igramo malu igru'', odgovorio je trenerici Goran. ''Lijepo je pobijediti, ali nije mi to najbitnije ovdje'', dodao je. Trenerica Mirna je komentirala kako je Goran kontradiktoran. ''Ipak je kalkulirao da izbaci Peru van jer mu je on najveći konkurent za ulazak u finale'', objasnila je Mirna.

''Ako mislim pobijediti, moram raditi takve stvari. Želim pobijediti, nisam rekao da ja to ne želim. No, to mi nije najbitnije, to ti samo želim reći'', rekao je Goran. ''Svi mi želimo ući u finale i pobijediti, no nismo zbog toga došli'', pojasnio je. Mirna je upitala kalkuliraju li dakle za vaganje da bivši crveni tim izbaci prvo plave. ''Realno da, no nisu baš iz plavog tima ni zaslužili pobjedu, svaka čast iznimkama. Mi vidimo što se sve događa u kući i tko radi dodatno, a tko ne radi. Stanje koje je bilo na tablicama je otprilike i zalaganje u kući'', objasnio joj je Goran, a navedeno je zaključila i Mirna: ''Ako si kontrastno na dnu ljestvice, to nešto govori i o tvom zalaganju na treningu.''

Show 'Život na vagi' pratite od ponedjeljka do srijede od 20.15 na RTL-u. Sve epizode dostupne su i na platformi Voyo.