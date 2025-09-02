Emisije
Život na vagi

Ante iz 'Života na vagi' zavapio: 'Ne želim da moj sin bude ovakav kakav sam ja sad'

Vaga je pokazala 164,6 kilograma, a društveni i vedri Ante priznao je da ga najviše boli pomisao da sinu ostavi loš primjer

RTL.hr
02.09.2025 22:10

Ante (43) iz Kaštel Sućurca ušao je u 'Život na vagi' sa širokim osmijehom. Ovaj društveni Dalmatinac, poznat po pjesmi, šali i dobroj energiji, priznao je pred kamerama da ga najviše muči upravo ono što se ne vidi, strah od bolesti, preuranjene smrti i osjećaj da bi mogao biti loš uzor vlastitom djetetu.

Ante, Život na vagi
Ante, Život na vagi FOTO: RTL

Kad je stao na vagu, brojka je pokazala 164,6 kilograma. Iako nije bio iznenađen, emocije su bile prisutne. "Ne želim da moj sin ima negativan primjer. Na mene je cijeli, baš ono identičan. Ali ne želim da bude ovakav kao što sam ja", rekao je iskreno. Osim prema sinu, Ante gaji i duboko poštovanje prema vlastitom ocu: "Nadam se da ću jednog dana biti bar približno kao meni moj otac."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

