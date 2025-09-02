Ante iz 'Života na vagi' zavapio: 'Ne želim da moj sin bude ovakav kakav sam ja sad'

Ante (43) iz Kaštel Sućurca ušao je u 'Život na vagi' sa širokim osmijehom. Ovaj društveni Dalmatinac, poznat po pjesmi, šali i dobroj energiji, priznao je pred kamerama da ga najviše muči upravo ono što se ne vidi, strah od bolesti, preuranjene smrti i osjećaj da bi mogao biti loš uzor vlastitom djetetu.

Kad je stao na vagu, brojka je pokazala 164,6 kilograma. Iako nije bio iznenađen, emocije su bile prisutne. "Ne želim da moj sin ima negativan primjer. Na mene je cijeli, baš ono identičan. Ali ne želim da bude ovakav kao što sam ja", rekao je iskreno. Osim prema sinu, Ante gaji i duboko poštovanje prema vlastitom ocu: "Nadam se da ću jednog dana biti bar približno kao meni moj otac."

