Ante iz 'Života na vagi' kroz suze priznao Mirni: 'Osjećam se kao da sam na nekom bolničkom krevetu'

Tijekom još jednog napornog treninga, trenerica Mirna primijetila je da je Ante neuobičajeno napet i u grču. Njegov strah od pokreta bio je očit, a razlog je kronični problem s išijasom koji ga je u prošlosti već prikovao za krevet. "Bojim se", priznao je Ante. "Prošlo ljeto sam bio u krevetu dva tjedna. Cijela noga mi je bila oduzeta." Iako je trenerica Mirna pokazala razumijevanje, podijelivši s njim vlastito iskustvo s protruzijom diska, intuitivno je osjetila da se iza fizičke boli krije nešto mnogo dublje. "Mislim da osim ove fizičke boli koju osjeća u leđima, problem je puno dublji. On nosi neku veliku tugu unutar sebe i vjerujem da to dodatno još pogoršava njegov išijas", prokomentirala je Mirna, odlučivši pristupiti Anti ne samo kao trenerica, već i kao podrška. Njezin pristup otvorio je vrata bujici emocija koje je Ante dugo potiskivao. Pokušavajući mu objasniti zašto izbjegava vježbe na podu, slomio se i kroz suze otkrio korijen svog straha.

"Nekako kad ležim na podu, imam osjećaj da sam beskoristan", izgovorio je Ante drhtavim glasom. "Kad legnem, osjećam se kao da sam na tom nekom bolničkom krevetu i da ne mogu ništa. Radije odem pa šetam, jer u toj šetnji zaboravim da me boli." Ležanje na podu za njega nije bilo odmor, već povratak u trenutke potpune nemoći, kada je ovisio o tuđoj pomoći. Prisjetio se teškog razdoblja kada je zbog bolova bio potpuno bespomoćan u vlastitom domu. "Kad sam ležao u krevetu, žena mi je donosila piće i jelo, a ja sam bio bespomoćan. Nisam se mogao ustati. Pokušao sam i pao, skoro udario glavom", ispričao je kroz suze, otkrivajući svoj najveći strah: "Ne želim biti uteg nikome, a pogotovo ne svojoj obitelji. Ovdje sam najvećim dijelom zbog njih." Vidjevši ga slomljenog, Mirna mu je prišla s riječima koje su nadilazile uobičajene trenerske savjete. Njezin je cilj bio izliječiti ne samo tijelo, već i duh. "Slušaj me. Toliko si dobra osoba, iskrena, srčan i dobar prijatelj. To se vidi od prvog dana", započela je, gledajući ga u oči. "Radiš i privređuješ za obitelj, imaš divnog sina i brineš o svojoj ženi. Mogu biti ponosni što te imaju. Ali prema sebi budi nježan. Nemoj nikad sebi reći ružnu riječ. Nemoj nikad sebi reći da si beskoristan." Objasnila mu je da forsiranjem i radom kroz bol riskira upravo ono čega se najviše boji – težu ozljedu koja bi ga doista učinila ovisnim o drugima. "Ako ćeš hodati dok te boli i raditi vježbe koje ne smiješ, onda ćeš tek postati uteg. Pomozi sebi kad si možeš pomoći. Nekad su mali koraci bitniji za doći do cilja nego da preskačemo stepenice", savjetovala mu je, naglašavajući važnost preventivnih vježbi i strpljenja.

