Ante iz 'Života na vagi' okrenuo leđa Josipi i odbio se pozdraviti: 'Ne zaslužuje ni ruku'

Trinaesto vaganje bilo je ključno. Dok je Dominik bio siguran zahvaljujući imunitetu, a Domagoj najboljim rezultatom osigurao ostanak, ostali kandidati našli su se u opasnosti. Bivši crveni tim, kojeg čine Dominik, Domagoj i Nena, ponovno je pokazao timsku igru. Njihovi glasovi, uz Nenin dupli glas osvojen u izazovu, bili su usmjereni prema Josipi, koju su smatrali najvećom konkurencijom.

Međutim, Josipa je svojim glasom odlučila uzburkati duhove. Iako je znala da će vjerojatno biti izbačena, iskoristila je priliku da otvoreno kaže što misli. Svoje ime napisala je na Antinu pločicu, a njezino obrazloženje izazvalo je šok.

"Moje osobno razmišljanje je da moram reći što mi je na duši. Imam i ja ozljedu, ima je i Domagoj, ali mislim da je Ante ipak mogao malo više potegnuti u kompletnom cijelom procesu", započela je Josipa, dodavši kako se njezina kritika ne odnosi samo na treninge. "Ne kažem samo angažman na treningu, nego angažman u kuhinji, angažman oko svega. A s druge strane, ono što me jako pogodilo je poštovanje Mirne kao trenerice."

Njezine riječi odjeknule su prostorijom, a Ante, vidno povrijeđen, nije skrivao nezadovoljstvo.