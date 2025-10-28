Ante iz 'Života na vagi' okrenuo leđa Josipi i odbio se pozdraviti: 'Ne zaslužuje ni ruku'

Trinaesto vaganje bilo je ključno. Dok je Dominik bio siguran zahvaljujući imunitetu, a Domagoj najboljim rezultatom osigurao ostanak, ostali kandidati našli su se u opasnosti. Bivši crveni tim, kojeg čine Dominik, Domagoj i Nena, ponovno je pokazao timsku igru. Njihovi glasovi, uz Nenin dupli glas osvojen u izazovu, bili su usmjereni prema Josipi, koju su smatrali najvećom konkurencijom.
Međutim, Josipa je svojim glasom odlučila uzburkati duhove. Iako je znala da će vjerojatno biti izbačena, iskoristila je priliku da otvoreno kaže što misli. Svoje ime napisala je na Antinu pločicu, a njezino obrazloženje izazvalo je šok.
"Moje osobno razmišljanje je da moram reći što mi je na duši. Imam i ja ozljedu, ima je i Domagoj, ali mislim da je Ante ipak mogao malo više potegnuti u kompletnom cijelom procesu", započela je Josipa, dodavši kako se njezina kritika ne odnosi samo na treninge. "Ne kažem samo angažman na treningu, nego angažman u kuhinji, angažman oko svega. A s druge strane, ono što me jako pogodilo je poštovanje Mirne kao trenerice."
Njezine riječi odjeknule su prostorijom, a Ante, vidno povrijeđen, nije skrivao nezadovoljstvo.
Nakon što je voditeljica Antonija Blaće objavila da Josipa s četiri glasa napušta show, uslijedio je trenutak oproštaja. Umjesto pozdrava, Ante se bez riječi okrenuo i napustio prostoriju.
"Jednostavno, mislim da ne zaslužuje ruku i pozdrav, tako da sam se okrenuo i otišao svojim putem", objasnio je kasnije svoj potez, dodavši kako smatra da je Josipa izdala svoj, plavi tim.
"Okrenula je leđa svom timu, sve je to napravila isto kao i Zvone. Nek se pogleda u ogledalo kad obuče plavu majicu. Zaslužuje li je? Ja mislim da ne", oštar je bio Ante, referirajući se na ranije timske podjele i osjećaj izdaje.
Josipa je na njegov odlazak reagirala smireno, ali s jasnom porukom. "Teško je čuti istinu", kratko je prokomentirala, dajući do znanja da stoji iza svake izgovorene riječi.
Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.