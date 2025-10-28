Ante iz 'Života na vagi' otkrio nevjerojatnu anegdotu s poznatim glazbenikom: 'Gibonni je prekinuo probu i rekao - stanite svi, ovdje zaštitari pjevaju!'

Ante, čija je ljubav prema klapskoj pjesmi dobro poznata, otkrio je kako je sve počelo. Njegova bivša klapa pobijedila je na Festivalu dalmatinskih pjesama s izvedbom "Uvik ću te svojom zvati", a nagrada je bila nastup sa zvijezdama, među kojima je bio i Gibonni.
"Moja stara klapa je pobijedila na festivalu i sljedeće godine je bio organiziran nastup klapa uz zvijezde. Gibonni je zatvarao koncert, a moja klapa je nastupala s njim", započeo je Ante svoju priču, uvodeći sve u događaj koji se pretvorio u anegdotu za pamćenje.
Problem je nastao na dan generalne probe. Ante, koji je u to vrijeme radio kao zaštitar, nikako nije mogao uskladiti smjenu s probom. Poznat po tome da sve radi "na knap", na probu je stigao u zadnji čas, i to ravno s posla – u radnoj uniformi.
"Nisam se uspio dogovoriti ni s kolegama ni sa šefom da me netko zamijeni. Stigao sam u zadnji tren, nisam se stigao ni presvući. To je bilo u dvorcu Vitturi u Kaštelima", prisjeća se Ante.
Njegov ulazak izazvao je pravu pomutnju. "Gibonni stoji okrenut prema vratima, a moja klapa pjeva okrenuta leđima vratima. Ja ulazim, a Gibonni je pomislio da ću ja to sve zaustaviti. Ulazi zaštitar, mislio je da se nešto dogodilo", kroz smijeh priča Ante.
U trenutku kad je Gibonni bio uvjeren da slijedi prekid probe, dogodio se preokret. Antini kolege iz klape samo su se pomaknuli i napravili mu mjesta.
"On pogleda, a oni kažu: 'To je naš Mrvica'. Ja stanem i počnem pjevati", opisuje Ante trenutak koji je iznenadio slavnog glazbenika.
Gibonnijeva reakcija bila je, kaže Ante, neprocjenjiva. "Stvarno je legenda. Rekao je: 'Stanite svi, ovdje zaštitari pjevaju!' Na kraju priče, to mu se toliko svidjelo da me izveo naprijed. Postoji slika gdje ispred svih klapa stoji zaštitar i pjeva."
Ova simpatična priča otkriva Antinu vedru stranu, ali i njegovu neprežaljenu ljubav prema glazbi. Transformacija koju prolazi u 'Životu na vagi' probudila je u njemu i stare ambicije. Na pitanje bi li se ponovno aktivno bavio pjevanjem, spremno je odgovorio.
"Nikad nisam ni prestao, pjevam sa svojim pučkim pjevačima. A klapski? Ako nađem pravu ekipu, zašto ne", rekao je i iskoristio priliku da pošalje javni poziv: "Ja sam Ante Mrvica, bariton, i tražim klapu s kojom bih zapjevao na Omišu!"
Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. od 20.15 na RTL-u ili platformi Voyo.