Ante iz 'Života na vagi' otkrio nevjerojatnu anegdotu s poznatim glazbenikom: 'Gibonni je prekinuo probu i rekao - stanite svi, ovdje zaštitari pjevaju!'

Ante, čija je ljubav prema klapskoj pjesmi dobro poznata, otkrio je kako je sve počelo. Njegova bivša klapa pobijedila je na Festivalu dalmatinskih pjesama s izvedbom "Uvik ću te svojom zvati", a nagrada je bila nastup sa zvijezdama, među kojima je bio i Gibonni.

"Moja stara klapa je pobijedila na festivalu i sljedeće godine je bio organiziran nastup klapa uz zvijezde. Gibonni je zatvarao koncert, a moja klapa je nastupala s njim", započeo je Ante svoju priču, uvodeći sve u događaj koji se pretvorio u anegdotu za pamćenje.

Problem je nastao na dan generalne probe. Ante, koji je u to vrijeme radio kao zaštitar, nikako nije mogao uskladiti smjenu s probom. Poznat po tome da sve radi "na knap", na probu je stigao u zadnji čas, i to ravno s posla – u radnoj uniformi.

"Nisam se uspio dogovoriti ni s kolegama ni sa šefom da me netko zamijeni. Stigao sam u zadnji tren, nisam se stigao ni presvući. To je bilo u dvorcu Vitturi u Kaštelima", prisjeća se Ante.

Njegov ulazak izazvao je pravu pomutnju. "Gibonni stoji okrenut prema vratima, a moja klapa pjeva okrenuta leđima vratima. Ja ulazim, a Gibonni je pomislio da ću ja to sve zaustaviti. Ulazi zaštitar, mislio je da se nešto dogodilo", kroz smijeh priča Ante.