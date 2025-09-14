Ante iz 'Života na vagi' priznao da je terapiju često zanemarivao, sve dok nije doživio osobnu tragediju!

icon-close

Dok natjecatelji 'Života na vagi' svakodnevno pomiču vlastite granice kroz naporne treninge i emocionalne izazove, iza kulisa se vodi i jednako važna borba, ona za zdravlje. Ovoga puta, kandidatima se pridružila dr. Mima Georgijeva koja je podijelila zabrinjavajuće informacije o zdravstvenom stanju ove generacije. "Primijetili smo da je ovo sezona s najvećim brojem kandidata koji imaju problema s povišenim krvnim tlakom", istaknula je doktorica Mima. Dodala je i kako neki kandidati nisu ni znali da boluju od hipertenzije, a upravo taj podatak bio je okidač za detaljnije razgovore o važnosti redovitog mjerenja i terapije. Svim kandidatima objašnjeno je što to znači za njihovo tijelo i kako se pravilno brinuti o tlaku, naročito u situacijama kada ih očekuju intenzivni treninzi, vrućine i emocionalni stres.

icon-expand Mima Georgijeva, Život na vagi FOTO: RTL

Ante je podijelio vlastito iskustvo i priznao kako je bio vrlo neredovit s terapijom: "Mama me uvijek opominjala da pijem lijekove, ali nisam to shvaćao ozbiljno.Tek nakon smrti svoje sestre shvatio sam koliko je to opasno. Tlak me doslovno može dokrajčiti ako ga zanemarim." Doktorica Mima naglasila je kako su svi kandidati prošli liječničke pripreme prije samog ulaska u show, a jedan od ključnih uvjeta bio je reguliran tlak. U vremenu kada se sve više mladih bori s kroničnim bolestima, ova sezona 'Života na vagi' ne otkriva samo osobne priče, već i ozbiljne zdravstvene pouke za sve gledatelje.

icon-expand Ante, Život na vagi FOTO: RTL.hr