Život na vagi

Ante iz 'Života na vagi' razočaran Josipinim glasom: 'Znam koja je to žena od početka ovoga showa'

Ono što je trebalo biti slavlje nevjerojatnih rezultata pretvorilo se u bojno polje osobnih optužbi i slomljenih saveza, a u središtu drame našli su se donedavni saveznici iz plavog tima, Ante i Josipa

RTL.hr
27.10.2025 22:25

Sve je započelo kada je Josipa, na iznenađenje mnogih, svoj glas za eliminaciju dala upravo Anti. Umjesto da slijedi nepisano pravilo i glasa za člana suparničkog, crvenog tima, odlučila je prozvati kolegu iz vlastitih redova.

"Moje osobno razmišljanje je da moram reći što mi je na duši," započela je Josipa svoje obrazloženje, vidno potresena. "Imam i ja ozljedu, ima i Domagoj ozljedu, ali moje osobno razmišljanje je da je Ante ipak mogao malo više potegnuti u kompletnom cijelom procesu." Nije se zaustavila samo na treningu; zamjerila mu je manjak angažmana u kuhinji i, što ju je posebno pogodilo, nepoštovanje prema njihovoj trenerici Mirni. "Mi da smo bili pametni i da smo imali znanja kao što su treneri naši, ne bi bili ovdje. Mislim da je bilo red da se njih sluša od početka," zaključila je Josipa, svjesna da će njezina odluka izazvati lavinu reakcija.

Antina reakcija bila je mješavina povrijeđenosti i bijesa. Iako je tvrdio da je očekivao takav potez, gorčina u njegovu glasu govorila je drugačije. "Od nje sam očekivao svašta, jer mi je svojim ponašanjem pokazala da nije timski igrač, da se ne drži svojih riječi već 13 tjedana," rekao je Ante, ne skrivajući prezir. "13 tjedana sam s njom, ja vidim koja je to žena od početka ovog showa."

Ante, Život na vagi
Ante, Život na vagi FOTO: RTL

