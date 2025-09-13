Ante otkrio novu rutinu nakon 'Života na vagi': 'Neću više koristiti automobil'

Na treningu plavog tima Ante je pokazao zavidnu razinu motivacije i posvećenosti ciljevima koje si je postavio. Iako mu nije lako, njegov fokus je jasan, promjena navika i potpuna posvećenost zdravlju. "Tri kilometra imam do posla i neću više koristiti automobil. Bar hodati moram," rekao je odlučno, dajući do znanja da njegova promjena nije rezervirana samo za vrijeme trajanja showa, već se planira prenijeti i u svakodnevicu. I dok je znoj kapao s čela, Ante nije posustajao: "Idem kroz bol. Ako vidim da je stvarno problem stat ću, ali imam cilj i svaki dan po malo idem prema njemu."

Trenerica Mirna i ostatak tima s oduševljenjem su pratili njegov trud, a ovaj stav sigurno će mu pomoći i na sljedećem vaganju. Ante je dokaz da prave promjene počinju u glavi.

