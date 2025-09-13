Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Ante otkrio novu rutinu nakon 'Života na vagi': 'Neću više koristiti automobil'

Ante se tijekom treninga zarekao da će svakodnevno hodati tri kilometra do posla i korak po korak promijeniti život

RTL.hr
13.09.2025 18:00

Na treningu plavog tima Ante je pokazao zavidnu razinu motivacije i posvećenosti ciljevima koje si je postavio. Iako mu nije lako, njegov fokus je jasan, promjena navika i potpuna posvećenost zdravlju. "Tri kilometra imam do posla i neću više koristiti automobil. Bar hodati moram," rekao je odlučno, dajući do znanja da njegova promjena nije rezervirana samo za vrijeme trajanja showa, već se planira prenijeti i u svakodnevicu. I dok je znoj kapao s čela, Ante nije posustajao: "Idem kroz bol. Ako vidim da je stvarno problem stat ću, ali imam cilj i svaki dan po malo idem prema njemu."

Ante i Mirna, Život na vagi
Ante i Mirna, Život na vagi FOTO: RTL

Trenerica Mirna i ostatak tima s oduševljenjem su pratili njegov trud, a ovaj stav sigurno će mu pomoći i na sljedećem vaganju. Ante je dokaz da prave promjene počinju u glavi.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

ante život na vagi
Život na vagi

Nema filtera i zato je osvojila simpatije gledatelja: Marija iz 'Života na vagi' i njezini najlegendarniji komentari!

Moglo bi te zanimati

Alina iz 'Života na vagi' podijelila emotivne trenutke sa seta: 'Prošlo je nešto više od godinu dana otkako smo krenule na ovaj put'

FOTO Željka iz 'Života na vagi' na prvom vaganju imala je 175 kilograma, a evo kako danas izgleda!

Večeras netko napušta 'Život na vagi': 'Uvijek sam spreman, jedva čekam vidjeti rezultate'

Znate li tko je papa Štrumf plavog tima? 'On sam sebe diže u nebesa...'

Edo očitao bukvicu Dubravku: 'Nemoj da moram svaki trening s tobom voditi ovaj razgovor!'

Domagoj o Alini: 'Fascinantno je što je postigla, to mi je motivacija'