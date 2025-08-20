Emisije
Život na vagi

Ante otkrio svoju motivaciju za prijavu u 'Život na vagi': 'Najviše me motivira moj sin. Ne želim da mu se rugaju zbog mene'

Ante (42) iz Kaštel Sućurca novi je kandidat 'Života na vagi', a prijavio se s jasnim ciljem

RTL.hr
20.08.2025 15:00

Ante (42) iz Kaštel Sućurca, otac trogodišnjeg Petra, prijavio se u novu sezonu 'Života na vagi' s jasnim ciljem – promijeniti svoj život na bolje. "Prijavio sam se jer sam htio promijeniti svoj život. Želim smršavjeti i poboljšati zdravstveno stanje", izjavio je Ante.

Najjača motivacija za promjenu mu je njegov sin. "Petar je sve aktivniji i sve ga teže stižem. Želim ga naučiti da život ne znači samo sjediti pred televizijom i veliki obroci, želim da se obiteljski više krećemo i idemo u prirodu", kaže Ante.

Ante, Život na vagi
Ante, Život na vagi FOTO: RTL

Dugoročni cilj mu je dostići zdravu kilažu, kako bi postao bolji uzor svom sinu. "Najviše me motivira moj sin. Htio bih da vidi svog tatu kao normalnog čovjeka, a ne kao pretilu osobu. Ne želim da mu se rugaju u školi zbog mene. Puno mi fali, svakim danom sve više i više", priznaje Ante.

Iako trenutačno ne vjeruje potpuno u sebe, svjestan je kako bi mršavljenjem mogao značajno poboljšati svoje zdravlje. "Mislim da bi mi kičma puno manje patila. Sad nosim veliki teret i to je ogromno opterećenje za kralježnicu", dodaje Ante. Na kraju svog putovanja u 'Životu na vagi', Ante želi postati zdravija, sretnija i pokretnija osoba.

Nova sezona 'Života na vagi' - ove jeseni na platformi Voyo i RTL-u!

