Ante otkrio svoju motivaciju za prijavu u 'Život na vagi': 'Najviše me motivira moj sin. Ne želim da mu se rugaju zbog mene'

Najjača motivacija za promjenu mu je njegov sin. "Petar je sve aktivniji i sve ga teže stižem. Želim ga naučiti da život ne znači samo sjediti pred televizijom i veliki obroci, želim da se obiteljski više krećemo i idemo u prirodu", kaže Ante.

Ante (42) iz Kaštel Sućurca, otac trogodišnjeg Petra, prijavio se u novu sezonu 'Života na vagi' s jasnim ciljem – promijeniti svoj život na bolje. "Prijavio sam se jer sam htio promijeniti svoj život. Želim smršavjeti i poboljšati zdravstveno stanje", izjavio je Ante.

Dugoročni cilj mu je dostići zdravu kilažu, kako bi postao bolji uzor svom sinu. "Najviše me motivira moj sin. Htio bih da vidi svog tatu kao normalnog čovjeka, a ne kao pretilu osobu. Ne želim da mu se rugaju u školi zbog mene. Puno mi fali, svakim danom sve više i više", priznaje Ante.

Iako trenutačno ne vjeruje potpuno u sebe, svjestan je kako bi mršavljenjem mogao značajno poboljšati svoje zdravlje. "Mislim da bi mi kičma puno manje patila. Sad nosim veliki teret i to je ogromno opterećenje za kralježnicu", dodaje Ante. Na kraju svog putovanja u 'Životu na vagi', Ante želi postati zdravija, sretnija i pokretnija osoba.

Nova sezona 'Života na vagi' - ove jeseni na platformi Voyo i RTL-u!