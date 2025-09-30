Emisije
Život na vagi

Ante razočaran u svoj tim, a Josipa u suzama: 'Ne želim da me naziva glupom!'

Nakon poraza u kvizu znanja, koji je završio s poražavajućim rezultatom od tri boda za crvene i minus jedan za plave, timska strategija se raspala, a teške riječi i optužbe dovele su do otvorenog sukoba i suza

RTL.hr
30.09.2025 22:00

Drama je eskalirala u trenutku kad je na red došla odluka o jedenju kaloričnog obroka. Prema pravilima, gubitnički tim je mogao izbjeći negativan bod ako bi jedan od članova pojeo sporno jelo. Dok su kapetan Zvone i Zoran imali jasnu taktiku, jesti i spasiti bodove, naišli su na zid kod ostatka tima, prvenstveno kod Josipe. Iako je stajala iza svoje odluke da ne unosi dodatne kalorije, razočarala je ostale članove tima. "Malo jesam razočaran. Neki očito nisu shvatili pravila igre. Ja i Zoran jedemo. Držimo se neke taktike, ali ostali se ne drže ničega", komentirao je Ante.

Ante, Život na vagi
Ante, Život na vagi FOTO: RTL

 Dok su jedni pokušavali izračunati bi li s pojedenim obrokom bili na nuli ili u minusu, drugi su se prepirali oko same svrhe igre. "Ja vas ne razumijem! To ne ide u glavu kako ljudi ne znaju igrati igru", rekao je Zvone, dok se iz pozadine čulo dobacivanje: "Glupi smo i očito tako izgleda." Konflikt je brzo prešao s taktike na osobnu razinu, a najteže je pogodio Josipu, koja se našla na meti kritika. "Ne želim da me netko glupom naziva zbog jedne greške ili što sam krivo čula. Ispala sam glupa. Nema veze", rekla je. Josipa je uzvratila, tvrdeći da tim teško podnosi poraze."Nekima smeta jako što se gube izazovi jer ne mogu podnijeti poraz, a ne znam kako nisu svjesni da jednostavno fizički nismo jaki", zaključila je.

Josipa, Život na vagi
Josipa, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

